今年预计降低物流成本1209亿

3月28日，在国新办举行的新闻发布会上，交通运输部政策研究室主任、新闻发言人吴春耕表示，今年将加快构建高效率的综合交通运输体系，进一步降低交通运输物流成本，预计2019年将降低物流成本1209亿元。

据介绍，近年来中国交通运输事业发展迅速，基础设施网络化水平不断提高、运输一体化进程持续加快，综合交通运输发展已具备坚实基础。但仍存在一些难点、痛点问题。为此交通运输部研究制定了《提高综合交通运输网络效率工作方案》和《降低交通运输物流成本工作方案》，提出力争通过3年的时间，推进综合交通网络效率得到明显提升，逐步建立与高质量发展相匹配的交通物流服务体系，使物流服务实体经济的能力显著增强。

吴春耕表示，在提升综合交通网络效率方面，今年将通过建设一批重点项目、优化运输组织、推进信息开放共享、完善工作机制等，使提高综合运输网络效率工作取得积极进展。其中包括推进约20个综合客运枢纽和约30个货运枢纽建设，推动取消全国高速公路省界收费站，大力推动ETC安装使用，促进高速公路快捷不停车收费，制定相关法律条例和行业标准等。

在降低交通运输物流成本方面，近3年可量化措施降低物流成本分别为558亿元、882亿元和981亿元。吴春耕表示，交通运输部近期将开展4个方面工作，以巩固并扩大交通运输降低物流成本成果：

一是优化运输结构，推进“结构性”降本。加快实施铁路运能提升、公路货运治理、水运系统升级、多式联运提速等六大行动。完善国家物流枢纽网络建设，近期将启动第一批国家物流枢纽布局建设。推进港口集疏运项目实施，提升重要港区进出港铁路、公路覆盖率，提高一体化转运衔接能力和货物快速换装的便捷性。

二是深化“放管服”改革，推进“制度性”降本。推动建立统一开放、竞争有序的市场体系，组织实施物流降本增效综合改革试点。深化综合行政执法改革，指导地方组建交通运输综合行政执法队伍，印发交通运输行政执法程序规定。推动交通物流领域简政放权，重点推动道路货运车辆异地检测、三检合一等工作落地，实现普通货车车辆年审网上办理等。着力治理乱收费、乱罚款、乱审批。降低高速公路、港口、机场等领域有关收费。

三是加强技术创新和应用，推进“技术性”降本。发展“互联网+”高效物流，推动货运新旧业态加快融合发展。推进货运车型标准化，加快模块化中置轴汽车列车、轻量化车型推广应用。加快农村物流、冷链物流、多式联运等重点领域的标准制订和修订工作。推动国家交通运输物流公共信息平台升级完善。

四是强化管理和组织创新，推进“管理性”降本。鼓励中小货运企业联盟发展，创新企业联盟组织模式和运行机制。持续推进绿色配送示范工程建设。完善农村物流网络节点体系和服务功能。推行船舶航行计划报告“零待时”，最大限度压缩船舶进出港等候时间。完善交通物流信用体系，建立健全市场主体诚信档案、行业红黑名单制度和市场退出机制。

吴春耕表示，通过综合施策，在降低物流成本的同时，还将力争通过3年时间实现运输结构更优、运输效率更高、物流营商环境更好、物流链上下游衔接更畅。

(责编：蒋琪、仝宗莉)