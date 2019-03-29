中国人寿总资产突破3万亿

本报北京3月28日电 （记者王俊岭）28日上午，中国人寿保险股份有限公司在京港两地同时举行2018年度业绩发布会。最新年报显示，截至2018年底，中国人寿总资产达人民币32544.03亿元，较2017年底增长12.3%，首次突破3万亿元人民币。市场份额约为20.4%，稳居国内寿险行业第一。

中国人寿负责人表示，2018年宏观环境复杂多变，行业调整的深度和广度均超预期。受诸多因素叠加影响，中国寿险业发展承压。对此，中国人寿坚持稳中求进的工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，坚持价值导向，实现了企稳向好的发展态势。2019年，中国人寿将持续重价值、强队伍、稳增长、兴科技、优服务、防风险，大力推进公司从销售主导向销售与服务并重转型，从人力驱动向人力与科技双轮驱动转型，从规模取向向价值与规模的有机统一转型。

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