苗圩：5G技术未来将主要应用于移动物联网

新华社海南博鳌3月28日电（记者 王存福）工信部部长苗圩28日在此间举行的博鳌亚洲论坛2019年年会上表示，5G技术未来将主要应用于移动物联网，移动物联网最大的市场或将是车联网。
苗圩说，5G的应用，可能20%用于人和人之间的通讯，80%用于物和物之间的通讯，即移动物联网的概念。从通讯的角度来说，5G能够传很多4G不能传的东西，比如说现在都在探索的VR和AR，很多虚拟现实场景需要5G来进行传输，比如说最近中国几个电视台开通了4K高清频道，未来还会有越来越多的电视台开通这样的频道。
“在应用方面，最大的也就是移动状态的物联网，移动状态的物联网最大的一个市场可能就是车联网，以无人驾驶汽车为代表的5G技术的应用，可能是最早的一个应用。”苗圩认为，全球目前都在致力于推动无人驾驶汽车开发进程，涉及人和车、车和车、车和路之间的通讯，车是始终处于移动状态，一定要用到移动的网络通讯，而且数据传输量比人和人之间的数据传输量要大很多倍。
苗圩表示，现在中国正在致力于研究推动车联网发展，在中国的公路上要加快推动数字化、智能化改造。未来车路协同需要非常大的带宽，需要在5G网络下搭建。
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