商务部:探索推进重要产品追溯立法

探索推进重要产品追溯立法
商务部将在追溯体系建设前期示范工作基础上，着力推进制度、平台、监管等方面工作建设
本报北京3月28日电 （记者王珂）商务部今天举行的例行新闻发布会上，新闻发言人高峰表示，商务部将会同相关部门探索推进重要产品追溯立法，在这一追溯体系建设前期示范工作基础上，着力推进制度、平台、监管等方面工作建设。
2016年以来，商务部和财政部支持山东、上海、宁夏、厦门四地大力开展示范探索，追溯体系建设取得了积极成效。
高峰说，有关地方结合自身实际，从追溯平台建设、追溯标准体系、追溯管理评价机制、追溯体系与市场监管衔接等方面，积极推进重要产品追溯体系建设，形成了一批可复制推广的经验。
“追溯体系建设的最终目标是要让流通商品的质量安全在阳光下运行。”高峰表示，商务部将在前期示范工作的基础上，着力在制度、平台、监管等方面推进相关的工作。加大追溯与监管的联动，使来源可查、去向可追、责任可究的追溯体系建设成果成为市场监管的有力依据，有效维护市场竞争的良性秩序，切实保障人民群众的消费安全，服务人民群众对美好生活的需要。
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