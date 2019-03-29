原标题：油价再涨 多地92号汽油步入“7元时代”

年内第5次上调，92号汽油已累计涨价0.58元，下月起增值税税率下调，油价或迎较大降幅

今日晚间，我国新一轮成品油调价窗口再次开启。据发改委官网公布的消息，自2019年3月28日24时起，国内汽油、柴油价格(标准品，下同)均上调80元/吨，折合每升89号汽油涨价0.06元、92号汽油涨价0.06元、95号汽油涨价0.07元、0号柴油涨价0.07元。

至此，今年以来我国成品油价格已经5次上调，呈现出强劲的上涨趋势。汽油价格网数据显示，本轮油价上涨之后，大多数省份的92号汽油价格将正式迈入“7元时代”。

不过，值得注意的是，4月1日起增值税税率将正式下调，这项政策或将引起我国成品油价格较大幅度下调。

加满一箱油将多花3元左右

根据国家发改委相关制度安排，目前我国成品油价格每十个工作日调整一次。3月28日24时，我国成品油出现今年以来第五次上涨。

隆众资讯成品油分析师徐雯雯介绍称，本次调价对于私家车主和物流企业来说成本增加。以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将多花3元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一千公里费用增加5元左右。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶一千公里燃油费用增加28元左右。

此前的2月28日，国内汽油、柴油价格（标准品，下同）分别上调270元/吨、260元/吨，不仅是我国成品油2019年来的“四连涨”，更是创下今年来最大上涨幅度。3月14日，汽油、柴油价格终于停下上涨的步伐——国内成品油价格不作调整。数据显示，上一次油价搁浅为去年3月14日，成为当年唯一的一次搁浅。

据新京报记者统计，本轮油价上涨之后，今年以来我国汽油、柴油每吨总上调幅度已分别达750元及725元。与2018年年末相比，此次上调之后，每升89号汽油累计涨价0.56元、92号汽油涨价0.58元、95号汽油涨价0.62元、0号柴油则涨价0.62元。

汽油价格网数据显示，目前92号汽油价格大约6.95元/升，95号汽油价格大约为7.4元/升，0号柴油价格则约为6.6元/升。本轮油价上涨之后，大多数省份的92号汽油价格将正式迈入“7元时代”。

释疑

哪些因素推动油价持续上涨？

值得关注的是，本轮我国成品油价格上调与国际油价上调不无关系。Wind数据显示，在上一轮成品油涨价时点（2月28日24时）到本轮成品油价格上调期间，布伦特原油涨幅为0.87%，价格稳定在67美元/桶，纽交所原油价格涨幅则更高，达3.79%，价格约为59美元/桶。

拉长时间维度来看，今年以来国际原油价格上涨势头较猛。Wind数据显示，截至3月28日，纽交所原油价格的年内涨幅已高达29.12%，目前价格距2018年12月42.36美元/桶的低点已回升约16.64美元/桶。布伦特原油价格年内也上涨了23.73%，距去年年末50.22美元/桶的价格低点，已回升约16.78美元/桶。

国际原油价格之所以上涨，有赖于原油市场从供过于求转向供求关系逐步平衡。本轮调价周期内，欧佩克与非欧佩克产油国减产协议继续履行，美国商业原油库存量降幅远超市场预期等因素，都为油价上涨提供了支撑。

据媒体公开报道，欧佩克与非欧佩克产油国部长级联合监督委员会3月18日在阿塞拜疆召开会议。欧佩克在当天发布的声明中说，参加会议的所有成员国向部长级联合监督委员会保证，将在今后几个月把减产量提高至自愿减产额度以上，参加减产协议的欧佩克成员与合作伙伴减产执行率2月份已提高至接近90%，高于1月份的83%。

此外，据美国能源信息局20日公布的数据显示，上周美国商业原油库存降至4.395亿桶，环比减少960万桶，显著高于市场预期的30.9万桶的降幅。

国际原油价格后续走势如何？

安粮期货观点认为，供需基本面上看，原油供应过剩局面难以改变，而需求受到全球经济增速放缓影响，需求增速下调，原油总体处于供大于求的局面。从宏观及地缘政治方面来看，美国仍然处于主导地位。此外，英国脱欧事件造成的影响等都将对油价产生影响，中东地区的地缘政治也会对油价造成短期的影响。“可以说，2019年是原油处在诸多多空因素博弈中的一年，价格中枢因供应过剩下调，但局部短期内的走势，仍然依赖于突发事件的影响。”

据中新社报道，中国石化董事长戴厚良3月25日在公司2018年业绩报告发布会上表示，料今年国际油价将略低于去年，国际油价除了受到供求影响，也会受到地缘政治及金融市场影响。

下月我国成品油将迎较大降幅？

据悉，下一次调价窗口将在4月12日24时开启。隆众资讯分析师李彦表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下行的趋势，幅度在30元/吨左右。目前国际原油市场利好因素继续占据上风，OPEC减产不断释放积极信号，加之委内瑞拉等地缘局势依然不安定，供应端的趋紧预期仍在延续。预计下一轮成品油调价上调或搁浅的概率较大。

值得注意的是，根据近期财政部、税务总局、海关总署三部门联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》，今年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%，这项政策或将引起我国成品油价格的下调。

税率调整导致成品油价格下调，此前已有先例。2018年4月29日，国家发改委就表示，自5月1日起降低部分行业和货物增值税税率，其中成品油增值税税率由17%降低至16%。据此，国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低75元和65元，自2018年4月30日24时起执行。此次相关部门规定原适用16%税率的，调整为13%，税率降幅高达3个百分点，因此，4月1日之后，我国成品油价格或将迎来较大降幅。

据卓创资讯测算，此次下调增值税税率，国内汽、柴油最高零售价格每吨降低约230元左右。记者 潘亦纯

(责编：仝宗莉、蒋琪)