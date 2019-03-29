天津市信息资源统一开放平台正式上线

新华社天津3月28日电（记者付光宇）记者28日从天津市委网信办、天津市大数据管理中心举办的数据开发者大会暨天津市信息资源统一开放平台发布会上获悉，天津市信息资源统一开放平台（data.tj.gov.cn）28日正式上线，面向社会公众开放数据资源，为深化天津市大数据发展应用提供有力支撑。
据介绍，天津市信息资源统一开放平台已接入34个市级部门的开放数据，包含364个数据集、103个数据接口，涵盖信用服务、医疗卫生、社保就业、公共安全、城建住房、交通运输、教育文化、科技创新、资源能源、生态环境等20个主题。
该平台下设数据集、数据接口、互动交流、用户中心等栏目，用户可以在首页按主题分类或部门分类查看相关数据，也可直接检索需要的数据。平台提供数据集下载、API接口服务，用户可自行选择获取数据资源的方式；对开放数据的需求以及其他建议，用户可以在“互动交流”栏目下提交反馈。
记者了解到，今年以来，天津加快推动京津冀国家大数据综合试验区建设，正式实施《天津市促进大数据发展应用条例》，制定出台《天津市大数据发展规划(2019—2022年)》；依托天津市信息资源统一共享交换平台和开放平台，构建起物理分散、逻辑集中、资源共享、政企互联、安全可靠的大数据共享开放体系；相继成立天津市大数据产业联盟和天津市大数据协会，为大数据的政产学研用搭建了合作交流的桥梁和纽带。
下一步，天津市将定期召开数据开发者大会，鼓励社会各界对数据资源进行深度分析、挖掘和开发利用，充分释放数据的商用、民用、政用价值。
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