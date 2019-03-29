原标题：中国为世界经济的不确定性增加“确定性”

新华社海南博鳌3月28日电（记者 柳昌林 王晖余）在博鳌亚洲论坛2019年年会上，来自国内外的参会嘉宾认为，作为世界第二大经济体，持续改革开放和技术创新的中国，将为不确定性的世界经济增加“确定性”。

“今年年初世界银行和国际货币基金组织下调了今明两年的全球经济增长的预期，说明现在经济增长动能不足，有很多的不确定性。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示。

国际货币基金组织副总裁张涛认为，世界经济的不确定性包括贸易政策造成的紧张和美联储货币政策的走势等因素。

在全球贸易保护主义的阴霾下，中国坚持扩大开放，用一系列举措坚定支持贸易自由化和经济全球化，“开放红利”惠及全球经济。中国推动高水平对外开放的实际行动，为世界经济注入了强劲信心和动力。

不久前出台的《外商投资法》，确立了新时期中国外商投资法律制度的基本框架，这是中国打造法治化、国际化、便利化营商环境的重要举措。中国以稳定、透明、可预期和公平竞争的市场环境，向全球投资者敞开怀抱。

“中国持续对外开放对世界经济有着巨大的影响。”全球性高科技制造企业霍尼韦尔中国总裁余锋认为，中国庞大的中等收入群体以及企业创新、产业转型升级为包括霍尼韦尔在内的公司创造了很多的机会。

在26日举行的《70年与40年的记忆：走进新时代的中国》分论坛上，菲律宾众议长阿罗约对新中国70年和改革开放40年历程给予高度评价，她说：“中国选择通过深化改革开放进而支持全球化和自由贸易，这对世界至关重要。”

共建“一带一路”是中国为国际社会提供的“开放、包容、均衡、共赢”的全球合作平台，五年多来为推动全球经济合作发挥了重要作用。中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕指出，“一带一路”具有十分鲜明的包容性。“一带一路”的持续推进，有利于解决世界经济面临的诸多不确定性问题。

日前，意大利与中国签署了关于共同推进一带一路建设谅解备忘录。意大利经济与财政部长乔瓦尼·特里亚在本届博鳌亚洲论坛年会上说，参与“一带一路”建设将为意大利带来更多投资，为意大利经济带来多重发展机遇，产生多方面的积极影响。

特里亚认为，“一带一路”倡议并不局限于经济领域，还将促进沿线国家和地区间的文化交流，推动各层面要素流通，长远来看有助于推动全球化朝着更加开放、包容、普惠的方向发展。

2018年，中国经济增长对世界经济增长的贡献率接近30%，持续成为世界经济增长最大的贡献者。作为世界第二大经济体，中国经济自身的高质量发展，被博鳌嘉宾视为前景不明全球经济中的“稳定器”。

美国约翰·霍普金斯大学东亚研究中心主任肯特·凯尔德认为，未来十年，中国经济发展速度仍将快于发达国家。即使增长放缓，中国的经济增长速度仍然是美国和其他一些工业化国家的2倍。而技术创新和金融创新将使中国经济增长产生持续的新动力。

“中国不仅是全球经济最大的‘发动机’，同时也是最大的一个‘减振器’。”清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵说，事实上中国帮助了像美国这样的发达国家比较快地走出金融危机。

“我们在中国的雇员超过了1000人，甚至把研发团队搬到了中国。在某些产品领域，我们全球研发的中心也可以放到中国。”德国瓦克化学集团董事贺达表示，中国长期以来一直坚持技术开放、包容和合作，瓦克化学集团对中国经济前景充满了信心。

参会嘉宾认为，要让世界经济的不确定性变为确定性，仅靠中国单方力量不行，唯有携手合作，方能应对挑战，共享机遇。正如本届博鳌亚洲论坛年会主题“共同命运、共同行动、共同发展”所指，每个国家都需要开放合作，共同降低世界经济的风险和不确定性。

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