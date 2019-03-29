原标题：京津冀地区空域再优化 助力大兴国际机场有序转投

新华社北京3月28日电（记者 齐中熙）北京大兴国际机场将于今年6月30日竣工验收，今年9月30日前投入运行。为确保北京大兴国际机场安全、平稳、有序转场投运，28日零时京津冀地区正式实施近年来最大规模的一次空中临时航线优化，此次大规模优化将成为促进北京“一市两场”国际双枢纽建设均衡发展的重要支撑。

民航局空管局有关负责人介绍，此次方案新辟国际临时航线22条，新增航线里程达3742公里，同时对外开放4条国内航线供国际航班使用，航线里程达698公里。上千架次航班将使用这些临时航线实现捷径飞行。

临时航线是一种有条件使用的航线，即在其他空域用户不使用或对其他空域用户不构成影响时，可供航班临时使用并实现飞行路径缩短的航线。该空域优化工作是在京津冀地区空域资源日益紧张的背景下，民航部门与相关单位谋求共同高效利用空域资源，实现空域精细化动态管理的积极尝试和理念创新。

新辟的22条国际临时航线将有效连接京昆、沪兰、中韩等空中大通道，进一步提升京津冀地区和外围空中路网的通达性；4条国内航线升格为国际航线，将使更多国际航班直接享受此次国内航线对外开放释放的“红利”，实现经济效益和服务品质双提升。

据统计，每天平均使用临时航线的航班可达1100架次，一天可节省飞行距离约5万公里，将节约空中飞行时间约55个小时，节省燃油消耗约160吨。

这位负责人说，随着北京大兴国际机场的即将投运，京津冀机场群规模将进一步扩大。此次22条临时航线的划设不仅实现了空中飞行路径的“截弯取直”，也对京津冀地区航路航线网络进行了有效补充，为北京大兴国际机场的顺利启用做好了空域铺垫。

(责编：仝宗莉、蒋琪)