原标题：我国将对百万农民开展科学使用农药培训

新华社北京3月28日电（记者于文静）今年我国将在全国范围对百万名农民开展科学使用农药培训，切实推动科学安全用药，促进农业绿色发展。

记者从农业农村部了解到，今年的培训活动由农业农村部全国农业技术推广服务中心与全国植保系统共同组织，中国农药工业协会、植保中国协会、中国农药发展与应用协会协办。

日前在云南省迪庆藏族自治州举办的2019年全国科学安全用药培训启动仪式上，农业农村部农药检定所所长周普国表示，科学安全使用农药关系到农产品生产、质量安全，也是乡村振兴、脱贫攻坚、产业振兴的重要内容之一。农技推广、植保部门和广大农资经销商要把好的农药推荐给农民，同时，病虫害预测预报要科学，让好的农药科学用到作物和靶标对象上。要改变传统的人背机器施药方法，大力研发和推广高效施药器械，发展高质量植保服务队伍。

全国农技推广中心党委书记魏启文表示，今年的培训工作在方式方法上有创新发展。统一调度、统筹推进，形成全国一盘棋的培训格局，实行分类、分级、分层组织现场培训和在线培训。重点培训对象包括小农户、新型职业农民、新型农业经营主体和植保社会化服务组织人员，以及农药经销商、基层技术人员。

他介绍说，活动计划培训百名科学安全用药指导师，千名科学安全用药培训师，万名县级科学安全用药指导员，十万名乡级专业施药员，百万名村级农药施药者。培训内容包括农药管理相关法律法规知识、农作物病虫草鼠害科学防控知识、科学安全用药知识、配施药安全防护措施、授粉昆虫保护措施、农药包装废弃物回收处置要求等课程。

近年来，我国持续推进农业绿色发展，2018年农药使用量实现负增长。农业农村部提出，2019年推进农药减量增效，开展农药包装废弃物回收，巩固农药负增长成效。

(责编：仝宗莉、蒋琪)