原标题：中保协发布4项标准 提升车险服务质量

新华社北京3月28日电（记者王虎云、谭谟晓）中国保险行业协会28日发布《机动车保险车联网数据采集规范》等4项车险相关标准，运用标准化手段强化行业自律，聚焦扩大保险科技应用、提高服务质量。

据中国保险行业协会相关负责人介绍，保险公司积累和利用车联网数据，能够全面提升车险定价、产品、客服、理赔的精细化管理水平。而在现阶段车联网数据应用实践中，普遍存在采集内容、格式差异大，数据质量不稳定等问题，无法满足车险经营管理的需要。

《机动车保险车联网数据采集规范》规范了机动车保险经营管理过程中，车联网数据采集、交换、共享等活动涉及的主要术语，以及车联网基础数据采集的定义、范围、类型等内容，同时规定了数据有效性、合理性、真实性的校验规则，为车联网数据在汽车、保险两个行业之间的交互提供了基础，有利于促进车联网数据在保险行业的应用。

当天同时发布的还有《汽车后市场用配件合车规范第3部分：车身覆盖件》《汽车后市场用配件合车规范第4部分：车辆外后视镜总成及配件》及《事故汽车维修工时测定规范第2部分：覆盖件钣金工时》协会标准，对车身覆盖件、后视镜及附件等后市场用配件的合车性能，以及事故汽车维修覆盖件钣金修复对象分类准则和覆盖件钣金工时构成等作出具体规定。

上述负责人表示，这些标准为非原厂配件在保险行业理赔定损中的应用奠定了基础，为后续后市场认证配件的大规模推广运用提供了技术依据，填补了国内相关自主标准的空白，有利于简化车险定损流程，提高理赔服务水平。

(责编：仝宗莉、蒋琪)