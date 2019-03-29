原标题：过期货、无证货……海关“拿下”一大波不合格进口商品

新华社北京3月28日电（王锦萱、刘红霞）包装不合格、证书不合格、超过保质期……记者28日从海关总署获悉，全国海关2月份在口岸监管环节拦下了91批不合格食品和化妆品。

海关总署通告显示，未准入境的食品涉及25个国家和地区的16类产品，酒类、饮料类和粮谷及制品类分列前3位，主要不合格原因为包装不合格、证书不合格和未获检验检疫准入。

值得一提的是，有些商品没被放行的原因竟是“超过保质期”。比如，厦门梵睿进出口有限公司进口的意大利BILLIONAIRE SRIS公司皮尔诺啤酒和莫纳迪啤酒，就因为过期了被“拿下”。

化妆品方面，此次未准入境的产品来自韩国和德国，为肤用化妆品类和口腔类化妆品类，不合格原因为货证不符、标签不合格和证书不合格。

比如，由婵珍（上海）化妆品有限公司进口、韩国产的婵真禅伊雪焕彩修护精华液，就因“未按要求提供证书或合格证明材料”未准入境。

海关方面有关负责人表示，以上未准入境的食品和化妆品均在口岸做退运或销毁处理。

(责编：仝宗莉、蒋琪)