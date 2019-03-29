原标题：2019年预计降低物流成本1209亿元

新华社北京3月28日电（记者 赵文君）国新办28日举行“提高综合交通运输网络效率 降低交通运输物流成本”发布会，交通运输部政策研究室主任吴春耕介绍，通过综合施策，2019年预计降低物流成本1209亿元。

吴春耕表示，近3年来，可量化措施降低物流成本分别为558亿元、882亿元、981亿元。交通运输部研究制定了降低交通运输物流成本工作方案，通过四大举措进一步降低物流成本，巩固并扩大交通运输降低物流成本成果。力争通过3年努力，实现运输结构更优、运输效率更高、物流营商环境更好、物流链上下游衔接更畅，逐步建立与高质量发展相匹配的交通物流服务体系，物流服务实体经济的能力显著增强。

优化运输结构，推进“结构性”降本。完善国家物流枢纽网络建设，加快实施铁路运能提升、公路货运治理、水运系统升级、多式联运提速等六大行动。推进港口集疏运项目实施，提升重要港区进出港铁路、公路覆盖率，提高一体化转运衔接能力和货物快速换装的便捷性。

深化“放管服”改革，推进“制度性”降本。推动建立统一开放、竞争有序的市场体系，组织实施物流降本增效综合改革试点。深化综合行政执法改革，推动交通物流领域简政放权。重点推动道路货运车辆异地检测、三检合一等工作落地，实现普通货车车辆年审网上办理等。着力治理乱收费、乱罚款、乱审批，降低高速公路、港口、机场等领域有关收费。

加强技术创新和应用，推进“技术性”降本。发展“互联网+”高效物流，推进货运车型标准化，加快模块化中置轴汽车列车、轻量化车型推广应用。加快农村物流、冷链物流、多式联运等重点领域的标准制修订工作。推动国家交通运输物流公共信息平台升级完善。

强化管理和组织创新，推进“管理性”降本。鼓励中小货运企业联盟发展，创新企业联盟组织模式和运行机制。持续推进绿色配送示范工程建设。完善农村物流网络节点体系和服务功能。推行船舶航行计划报告“零待时”，最大限度压缩船舶进出港等候时间。完善交通物流信用体系，建立健全市场主体诚信档案、行业红黑名单制度和市场退出机制。

(责编：仝宗莉、蒋琪)