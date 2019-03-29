原标题：燕潮大桥今日通车 连接北京通州与河北燕郊

原标题：燕潮大桥今日通车

昨天，北京青年报记者从交通部门获悉，历经4年建设，连接北京通州与河北燕郊的燕潮大桥将于3月29日正式通车。同时，徐尹路高各庄综检站正式运行。据介绍，该桥全长1118.6米，双向六车道设计，为斜拉索式大桥。

工程位于燕郊国家高新技术产业开发区西部，东连燕郊高新区北外环路，对接燕顺路、燕灵路、迎宾路等城市路网。向西跨潮白河与北京市通州区徐尹路对接，经北京城市干路与东六环、东五环、东四环相通，是打通燕郊与北京快速连接的关键性工程。

燕潮大桥建好之后，预计从燕郊到北京东六环，整个行程只需要大约15分钟。文/本报记者 刘珜 摄影/本报记者 黑建军

(责编：赵爽、蒋琪)