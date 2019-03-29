原标题：北京拟立案处罚5家危险化学品企业
本报讯（记者 解丽）从24日起，北京市启动为期一周的危险化学品安全大检查。据统计，截止到3月27日18时，全市共出动执法人员906人次，检查危险化学品企业560家，下达整改文书174份，责令停产停业整顿2家，拟立案处罚5家，消除问题隐患288项。
3月27日上午，北京市应急管理局执法人员对位于大兴区的北京市华夏长城高级润滑油有限责任公司进行了突击检查。执法人员携危化专家重点检查该企业的储罐区、生产车间、危废库房等，发现不少问题。
检查发现，该企业厂区卧式罐设置位置不合理，堵住了罐区的出口，泵房占用罐区安全通道。储罐区安全间距不符合国家标准要求，消防栓被货物阻挡，消防设施管理不到位。在丙类生产厂房，违规设置临时办公室，并在办公室内放置大量易燃物品。此外，危废库房缺少安全警示标识和安全设备设施。专家介绍，企业直接用储罐区围墙当防火堤，遇到火灾根本起不到隔离火源的作用，围堰形同虚设。而储罐区南边仅仅一墙之隔的库房又放置了大量的塑料包装等可燃物，一旦着火很难控制。
执法人员随后检查了该企业相关安全管理制度情况。翻开第一个文件，执法人员就发现了问题：当游泳馆发现重大隐患时……“明显这就是从别的地方抄过来，抄的时候甚至连内容都没读。”执法人员接着询问是否建立了安全生产责任制，企业工作人员递上的另一份材料显示第一部分和第二部分分别是“从业人员岗位职责”和“公司职工岗位职责”。“从业人员不是公司职工吗？可以看出企业根本没有根据人员岗位来建立岗位责任制！”此外，企业也没有按照要求开展人员培训，建立培训档案。
针对本次检查发现的问题，执法人员当场下达责令限期整改指令书，要求企业立即按要求整改落实，并拟对该企业存在的违法违规行为依法立案处罚。
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