原标题：北京今年将把柴油货车治理作为重中之重

原标题：今年将把柴油货车治理作为重中之重

本报讯（记者 高枝）昨天，市十五届人大常委会第十二次会议听取审议了市政府关于本市2018年环境状况和环境保护目标完成情况的报告。本市全面完成去年环境保护目标和任务，今年将把柴油货车治理作为重中之重,严格执法并实行闭环管理。同时将拟定生态环境保护工作量化问责规定。

受市政府委托，市生态环境局局长陈添现场进行报告。陈添介绍，2018年，全市空气质量持续改善，全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度为51微克/立方米，同比下降12.1%。万元地区生产总值能耗、水耗、二氧化碳排放分别下降3.8%、7.1%和3.7%左右，全面完成年度目标和任务。全年空气重污染日15天，同比减少9天。PM2.5浓度为个位数的天数达31天，同比增加14天。

去年,本市保持重型柴油车高压执法态势，推进4.7万辆国三排放标准柴油货车报废转出，累计推广新能源车23万余辆。同时，坚持环境监管执法“零容忍、出重拳”，全市人工检查重型柴油车216.8万辆次，处罚32.5万辆次，是2017年全年处罚量的5.6倍。移送公安机关行政拘留环境违法案件65起、涉嫌污染环境犯罪案件15起。

关于今年工作安排，陈添介绍，为打赢蓝天保卫战，今年将把柴油货车治理作为重中之重,严格执法并实行闭环管理。实施非道路移动机械备案和环保标识管理，建立“平台共享、部门负责、执法规范、环保督察、信息公开”的扬尘精细化、全过程监管体系。持续开展重点行业挥发性有机物治理,开展万家餐饮油烟污染整治。

此外，将组建市区两级生态环境保护综合执法队伍。拟定生态环境保护督察工作实施办法、打好污染防治攻坚战成效考核办法、生态环境保护工作量化问责规定、自然资源产权制度、自然保护地体系建设等重大改革方案。同时，推动制定移动源排放污染防治条例,开展生态保护红线管理条例立法调研，并制定生态环境损害赔偿制度配套政策。

(责编：赵爽、仝宗莉)