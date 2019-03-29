原标题：92号汽油进入“7元时代”

原标题：92号汽油进入“7元时代”

本报讯（记者 董禹含）国内油价迎来年内的第五次上调。昨天，国家发改委发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自3月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高80元。这意味着，国内多数地区汽油价格将迈进“7元时代”。

记者从中国石化北京石油获悉，本市汽、柴油最高零售价格自3月28日24时起，每吨均提高80元。其中，92号汽油由每升6.98元调整为7.05元，提高0.07元；0号柴油由每升6.65元调整为6.72元，提高0.07元。本轮油价的上调将进一步增加车主出行成本。私家车按一般油箱50升的容量估测，加满一箱汽油将多花约3元。

今年以来，国内成品油零售限价共历经了“五涨一搁浅”，汽油累计每吨上调幅度达750元，柴油每吨累计上调幅度达725元，折合升价，92号汽油每升累计上涨0.59元，0号柴油每升累计上涨0.62元。

不过车主此次大可不必为此次油价上涨烦心，如无意外，这将会是近年来维持时间最短的一次零售限价上调。因为4月1日成品油市场的增值税税率将由16%降至13%。“粗略计算，预计本次国内汽柴油最高零售价格每吨或下调约200元左右。届时，本轮零售限价上调的幅度将会被完全抹平。”中宇资讯分析师刘标说。

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