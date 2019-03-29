原标题：上市信息披露越充分 企业科创含量越有保障

上市信息披露越充分 企业科创含量越有保障

严格的审核问询过程和充分的信息披露，将在最大限度上识别出滥竽充数的冒牌货，以保证科创板拟上市企业的科创含量。

继3月22日公布科创板首批受理的9家企业名单后，上海证券交易所于3月27日公布第二批8家科创板申请受理企业名单。此前公布的第一批受理名单，曾引起市场热议，也引起不少质疑，质疑焦点主要集中在一些企业虽然身处高技术产业或战略新兴产业，但本质上并不是科技企业，谈不上拥有什么核心技术。这样的企业，显然有违科创板设立的初衷。

质疑的出现，主要源于混淆了“受理”与“获批”。首批被受理并不等于首批获批上市，上市申请被上交所受理与正式在科创板上市之间，还有很长的路要走。根据相关制度规定，科创板股票上市流程包括申请、受理、审核、上市委员会会议审议、报送证监会、证监会注册、发行上市等几个环节。企业上市申报被受理只是刚迈出第一步，随时可能在其他环节被“挑落马下”。

上交所在3月27日发布的答记者问中明确表示，上交所对科创板企业的发行上市审核包括受理和审核问询两个主要环节。受理环节，仅是对企业申请文件的齐备性、中介机构资质等予以核对，相当于申报企业获得了“准考证”，可以进入考场考试，并不代表一定能够通过考试。

尽管如此，我们还是可以通过被受理企业的招股书发现一些问题，看看第二批受理企业成功登陆科创板的可能性有多大。首先，从毛利率来看，第二批8家企业的2018年毛利率超过50%的有6家，分别是华兴源创、微芯生物、特宝生物、国盾量子、虹软科技、世纪空间；另两家贝斯达和光峰科技的2018年毛利率也超过40%。最高的两家虹软科技和微芯生物的毛利率更是超过90%。

科创含量也是审核标准中的关键一条。与首批9家受理企业相比，第二批8家企业的知名度、市场影响力和科技水平都更高，所处行业基本满足证监会提出的“重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业”要求。

衡量企业的科技创新能力，研发投入是最受关注的指标。总体来看，第二批8家企业2018年研发投入合计7.5亿元左右，总体占营收比例为15.7%。其中，微芯生物2016年至2018年研发投入占营收比例分别为60.52%、62.01%和55.85%；国盾量子分别为23.41%、25.89%、36.35%；虹软科技分别为34.59%、31.43%和32.42%。

上述数据显示，8家公司的“科创”属性较强。从目前披露的消息来看，至少还没出现江苏北人那样的披着“科创”马甲、实际只是销售公司的“挂羊头卖狗肉”现象。但研发投入占营收比例只是衡量“科创”含量的一个初步指标，要想在科创板上市，企业还要针对市场广泛关注的科创代表性、技术能力、企业质量等问题交上一份令人满意的答卷，才有可能在后续的多轮问询中脱颖而出。

科创板试行注册制改革，关键要看以信息披露为核心的审核问询过程。审核问询过程是不断提问、回答的过程，在这样的交锋中，拟上市企业的信息将得到充分披露，问询的关键环节也将对全市场公开，投资者可对申报企业情况进行全面透彻的了解，为企业给出一个合理的估值。

上交所强调，在拟上市企业的引导上，优先支持符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出、主要依靠核心技术开展生产经营、具有稳定的商业模式、市场认可度高、社会形象良好、具有较强成长性的企业。严格的审核问询过程和充分的信息披露，将在最大限度上识别出滥竽充数的冒牌货，以保证科创板拟上市企业的科创含量，让科创板真正成为推动科创企业发展的动力。

□盘和林（应用经济学博士后）

(责编：赵爽、仝宗莉)