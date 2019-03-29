今年预计降低物流成本1209亿元
本报北京3月28日电 （记者杜鑫）“我部研究制定了《降低交通运输物流成本工作方案》，预计今年降低物流成本1209亿元。”交通运输部新闻发言人吴春耕今天在例行新闻发布会上说。据介绍，从今年开始，交通运输部每个季度都会在国新办举行例行新闻发布会。
为实现今年降低物流成本的目标，在“结构性”降本方面，将加快实施铁路运能提升、公路货运治理、水运系统升级、多式联运提速等六大行动。完善国家物流枢纽网络建设，近期，交通运输部将和国家发展改革委共同启动第一批国家物流枢纽布局建设。
在“制度性”降本方面，将着力治理乱收费、乱罚款、乱审批，降低高速公路、港口、机场等领域有关收费。在“技术性”降本方面，将发展“互联网+”高效物流，推进货运车型标准化，加快模块化中置轴汽车列车、轻量化车型推广应用。
在“管理性”降本方面，将提升公路通行效率，推动取消全国高速公路省界收费站，开展ETC服务专项提升行动。
杜鑫
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