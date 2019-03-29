外汇局：2018年末我国银行业对外金融资产11164亿美元

人民网北京3月29日电 记者从国家外汇管理局获悉，外汇局公布2018年末中国银行业对外金融资产负债数据，据统计，2018年末，我国银行业对外金融资产11164亿美元，对外负债12976亿美元，对外净负债1812亿美元，其中，人民币净负债2847亿美元，外币净资产1035亿美元。

在银行业对外金融资产中，存贷款资产8315亿美元，债券资产1365亿美元，股权等其他资产1485亿美元，分别占银行业对外金融资产的75%、12%和13%。分币种看，人民币资产1214亿美元，美元资产7759亿美元，其他币种资产2192亿美元，分别占11%、69%和20%。银行业对外金融资产中，投向境外银行部门5477亿美元，占比49%；投向境外非银行部门5687亿美元，占比51%。

在银行业对外负债中，存贷款负债7287亿美元，债券负债1848亿美元，股权等其他负债3841亿美元，分别占银行业对外负债的56%、14%和30%。分币种看，人民币负债4061亿美元，美元负债5052亿美元，其他币种负债3863亿美元，分别占比31%、39%和30%。我国银行业对外负债中，来自境外银行部门5757亿美元，占比44%；来自境外非银行部门7219亿美元，占比56%。

(责编：李楠桦、仝宗莉)