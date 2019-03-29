原标题：增值税改革准备工作重点划定 确保下月起“开好票”

主持人左永刚：4月1日，深化增值税改革将拉开帷幕，目前各地已经做好准备，出台了切实可行的措施配合此轮减税改革落地。预计今年实施增值税改革，减税规模将超1万亿元。

4月1日，今年近2万亿元减税降费的“主菜”，即深化增值税改革的具体措施将正式实施。7年多来增值税通过“十大步”改革，不断向现代增值税制度迈进。今年全年预计增值税改革，减税规模将超1万亿元。

中国财政预算绩效专委会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示，今年我国减税的力度相当大，是连续几年减税规模幅度最大的一次。在减税执行中要确保所有行业税负只减不增，为降低企业税收负担、改善企业生产环境、激发市场活力将发挥重要作用。

我国于1979年引进增值税制度。近年来，面对经济增速下行压力，我国坚持减税与完善税制并重，采取“分步走”的方式，先局部再全国、分行业逐步推进营改增试点，按照现代税制的要求逐步推进制度建设。

从2012年1月1日，在上海市针对交通运输业和部分现代服务业两个行业启动了营改增试点，到即将于2019年4月1日实施的深化增值税改革，将制造业等行业的适用税率由16%降至13%，将交通运输、建筑等行业适用税率由10%降至9%。进一步扩大进项税抵扣范围，完善抵扣链条；试行期末留抵退税制度。7年多来通过“十大步”改革不断向现代增值税制度迈进。

2019年增值税改革这道“主菜”的减税规模有多大？财政部税政司司长王建凡表示，总体上这几项措施加起来，增值税改革减税规模将超过1万亿元。

财政部副部长程丽华表示，深化增值税改革既是减税降费政策的主要内容，也是完善增值税制度的重大举措。财政部将会同税务总局等相关部门，继续扎实做好各项准备工作，确保改革顺利启动、平稳推进。改革实施后，落实好深化增值税改革的各项措施，确保主要行业税负明显下降、部分行业税负有所降低、所有行业税负只减不增，给纳税人实实在在的获得感、减负感。同时，按照建立现代增值税制度的目标，进一步完善增值税制度，继续向税率三档并两档方向迈进。

“为了确保这项改革按时顺利实施，税务部门提早制定了工作计划，对表推进。”国家税务总局货物和劳务税司司长王道树表示，目前，税务系统内部的前期各项准备工作已经基本就绪，下一阶段的重点，是服务好纳税人，帮助纳税人尽快做好享受政策的准备工作。归纳起来，有两个方面：一是全力确保4月1日起“开好票”，要在3月底前帮助全部930多万户增值税一般纳税人升级增值税发票开票系统，保证纳税人从4月1日起能够按照下调后的税率开出增值税发票。二是全力确保5月1日起“报好税”。

国家税务总局发布的数据显示，截至3月26日，全国已经有超过97%的一般纳税人完成了升级工作，可以确保3月底前全面完成。

据记者了解，为了宣传辅导好深化增值税改革新政，国家税务总局近日又专门推出20项服务举措，其中包括线上线下咨询等7项措施保障政策宣传辅导全覆盖，精简办税流程等6项措施提高办税便捷性，组织开展纳税人需求调查等4项措施聚焦提升政策的执行力。

(责编：蒋琪、仝宗莉)