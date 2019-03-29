原标题：银保监会：稳妥有序打击处置互联网金融领域非法集资

新华社北京3月28日电（记者李延霞）记者从中国银保监会获悉，28日召开的2019年处置非法集资部际联席会议（扩大会议）提出，将稳妥有序打击处置互联网金融领域非法集资，高度关注打着“私募基金”“养老扶贫”“军民融合”“影视文化”等幌子的非法集资活动。

会议指出，当前非法集资形势依然严峻，新案高发与陈案积压并存，区域及行业风险集中，上网跨域特点明显，集资参与人量大面广。从处非工作看，也还存在法律法规滞后、基层工作力量不足、外部生态亟待改善等问题。

会议表示，加快推动出台《处置非法集资条例》。研究非法集资入刑标准、罪名适用、追赃挽损、涉案财物处置等共性难点问题，进一步完善刑事法律规定。同时将大力推进监测预警体系建设，加快推进全国非法金融活动风险防控平台建设，完成全国非法集资监测预警体系三年规划编制工作。

会议表示，将积极推动非法集资的全链条治理。有效落实金融持牌经营、特许经营原则，把好企业准入关。加强对网络借贷、私募基金、投资理财等重点领域监管。及时制定金融广告监管规则，坚决查处清理涉嫌非法集资广告资讯信息。加大金融机构资金异动监测和风险防控力度等。

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