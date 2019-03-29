张旭：支持海南建设成为旅游高质量发展示范区

人民网博鳌3月29日电 “博鳌亚洲论坛2019年年会”于3月26-29日在海南博鳌举行。在主题为“世纪海上丝绸之路：岛屿”的分论坛上，文化和旅游部副部长张旭表示，文化和旅游部将会同有关部门，以实际行动支持海南建设成为旅游高质量发展的示范区，旅游体制机制创新试验区，世界知名国际旅游消费圣地。

张旭指出，推动海南建设成为具有世界影响力的国际旅游消费中心，是高质量发展的要求在海南具体体现，是建设海南自由贸易试验区和探索建立中国特色自由贸易港的重要支撑。文化和旅游部将从六个方面用50项具体举措支持海南全面深化改革开放。

张旭介绍说，当前中国旅游业方兴未艾，正处于大众旅游时代，2018年全年中国国内旅游人数达到了55亿人次，入出境希望旅游总人数达到2.91亿人次，全年实现旅游总收入5.97万亿，据初步测算，全年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.94万亿元，旅游直接根间截就业7991万人，旅游为满足人民美好生活新期待，促进经济社会发展做出了积极的贡献。

“文化和旅游密不可分，文化是旅游的灵魂，旅游是文化的载体。”张旭表示，文化使旅游的品质得到提升，旅游使文化得以广泛的传播，文化和旅游部正着力推动文化跟旅游工作各领域多方位全链条的深度融合，实现资源共享优势互补协同并进，文化和旅游部将推出更多的文化和旅游精品，创造更加舒适便利的旅游环境，实现安全旅游、文明旅游、推动中外人文交流，让文化更具活力，让旅游更富魅力。

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