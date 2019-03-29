沈丹阳：海南基础设施日臻完善 营商环境不断优化

人民网博鳌3月29日电 “博鳌亚洲论坛2019年年会”于3月26-29日在海南博鳌举行。在主题为“世纪海上丝绸之路：岛屿”的分论坛上，海南省副省长沈丹阳表示，近一年来海南自贸试验区总体方案政策体系逐步形成，海南自由贸易账户一批先导性项目加快推进，海南自由贸易港法到国家立法议程，全岛基础设施日臻完善，营商环境不断优化，经济持续健康发展。

沈丹阳介绍说，2018年全省进出口总额增长了20.8%，实际利用外资增长了113%，国际航线增到了74条，集装箱国际班轮航线增至九条，入境旅游免签放宽到59个国家，停留时间延长到30天，由团队放宽到个人免签。全年的旅游人数和旅游总收入分配增长了11.8%和14.5%，游客总人数超过了7600万人次，其中入境游客126.4万人次增长12.9%。去年12月底，中国发布了《海南省建设国际旅游消费中心的实施方案》，明确了建设海南国际旅游消费中心的发展目标和发展路径，为海南旅游发展指明了方向。

沈丹阳表示，随着全球中等收入群体的扩大，中国消费结构升级，海岛休闲度假、邮轮旅游、医疗健康服务、免税购物等需求都在快速增长，岛屿旅游大有可为，岛屿合作前景广阔。

沈丹阳就海南岛屿旅游提三点倡议：一是分享发展经验共谋未来发展；海南应从长远角度和战略高度把握岛屿地区旅游发展新趋势，加强全球化背景下旅游发展规划和政策的沟通与协调，打造各具特色又紧密合作的命运共同体，守望相助同舟共济共同为岛屿旅游发展拓展更大的空间。

二是深化务实合作促进互利共盈，海南希望与更多的国家地区在旅游信息共享，旅游产品宣传促销，旅游从业人员交流培训乃至文化艺术体育会展等领域加强交流合作。比如探索联合推出国际邮轮旅游精品航线，推动岛屿经济体在游轮旅游文化旅游健康养生休闲旅游国际旅游市场共同营销等方面深度合作，共建岛屿经济合作圈。

三是抓住海南机遇实现共同发展。海南即是21世纪海上丝绸之路的重要战略节点，也是世界共享中国机遇，开拓中国市场的突破点，建设海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港为岛屿旅游国际合作提供了许多新的机遇，诚挚的邀请全世界的投资者到海南投资兴业共享海南发展新机遇。

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