王磊：诸多利好让跨国公司对中国经济充满信心

阿斯利康全球执行副总裁、阿斯利康国际业务及中国总裁王磊做客人民网博鳌访谈间
人民网博鳌3月29日电（枉源、孟凡盛） 3月28日下午，阿斯利康全球执行副总裁、阿斯利康国际业务及中国总裁王磊做客人民日报人民网设在博鳌亚洲论坛的演播室，直言中国政府的诸多利好举措，让他对中国经济充满信心。
王磊认为，博鳌亚洲论坛是一个非常好的平台，因为它不仅涵盖中国的概念、宣传中国的政策，更是一个世界级沟通交流的平台。
李克强总理在本次年会开幕式上发表的主旨演讲让王磊印象深刻。他表示，首先是3月份的经济数据表明中国经济正在向好发展，同时说到中国继续进一步改革开放，再到《外商投资法》、减税降费降低企业负担……这些都让我们看到了中国改革开放的坚定态度。
在今年的博鳌论坛上，来自全球40多家跨国公司的中国区CEO进行了一次闭门会议。参会的王磊表示，整个跨国企业包括国内企业的信心还是比较高的，没有人太多的谈到经济下行压力。
“我们医药行业更加如此，因为2030健康国家战略规划，那么包括最近国务院进一步降低肿瘤药的进口关税、降低增值税等一系列举措，让企业更具活力，我觉得整个的氛围非常好，虽然大家对中国经济下行的压力有一定的预期，但是充满信心。”王磊说。
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