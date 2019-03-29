殷承良：互通互联将颠覆汽车产业结构

人民网博鳌3月29日电 “博鳌亚洲论坛2019年年会”于3月26-29日在海南博鳌举行。在主题为“2050年的汽车”的分论坛上，上海交通大学汽车工程院副院长殷承良表示，互联互通以后，汽车产业圈会颠覆汽车产业结构，下一代以智能化，网联化为主。

殷承良介绍说，新能源汽车发展速度非常快，大量的传统汽车企业在研发上发展速度缓慢，市场上大量的传统汽车，技术的发展已经趋于成熟的巅峰。电动车处于一个上升期，所以在相当长的一段时间里电动汽车和传统汽车是共赢的，共存的。

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