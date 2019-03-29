马佳：致力创新 融入“本土”为客户打造智能旅游体验

Booking.com缤客中国区总裁马佳做客人民网博鳌访谈间

人民网博鳌3月29日电（枉源、孟凡盛） 3月28日，Booking.com缤客中国区总裁马佳做客人民日报人民网设在博鳌亚洲论坛的演播室，畅谈互联网经济发展对中国消费升级的积极影响以及跨国企业如何“本土化”从而更好地服务“当地人”。

马佳表示，博鳌亚洲论坛的影响力如今已不局限于亚洲地区，更多的是影响到全世界。今年年会开幕大会上，李克强总理提到的关于改善营商环境、推动服务业发展以及倡导科技不断创新这三方面让她印象深刻，更感同身受，身边不少外商也备受鼓舞。“这不仅给到我们足够的信心，也能够加强我们在中国本土化的策略发展，同时加大在中国的投资。”

马佳说，Booking.com缤客进入中国九年来，一直致力于中国本土化的发展。同时也看到中国这几年来经济的飞速发展以及中国消费者的消费升级，所以中国对于Booking.com缤客来说是全世界最重要的市场。

“中国政府在共享经济和共同繁荣方面的态度，对外商来说是非常大的鼓舞。”马佳表示，这几年来中国经济的快速发展和消费升级，实际上对于每一个商家来说都是无限的商机。Booking.com缤客在中国的使命就是利用在全世界超过229个国家和地区的资源，和创新科技上的领导力结合起来，为中国客户同时也为全世界的客户打造一个一站式的智能化旅行体验。

同时，在谈到深化本地化策略的话题时，马佳表示，包括Booking.com缤客在内的许多跨国企业非常看好在华发展前景。“我们近些年也在不断和中国国内同行进行交流合作，包括创新科技方面，运用AI技术加模型理论等为消费者量身定制沉浸式体验，消费者的满意才是我们的最终诉求。”

(责编：仝宗莉、杨曦)