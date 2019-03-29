博鳌亚洲论坛2019年年会凝聚各方共识：采取共同行动 实现共同发展

3月的海南，春和景明，处处焕发着生机活力，充满着希望。3月28日，以“共同命运、共同行动、共同发展”为主题的博鳌亚洲论坛2019年年会开幕，来自60多个国家和地区的2000多名代表共聚一堂，为促进亚洲和世界的共同发展，凝聚更多共识，推动更多行动，建设共同的未来。

共同命运呼唤共同行动

当前，世界经济增长动能不足，发展不平衡问题突出，逆全球化和保护主义思潮此起彼伏，国际多边贸易体制面临冲击。同时，世界上大国竞争日趋激烈，国际热点问题不时升温，国际形势中的不稳定不确定性因素突出。

面对共同挑战，任何国家都不能独善其身。中国的立场坚定而明确：中国倡导自由贸易，主张公平贸易；中国支持改革世界贸易组织，但其基本原则和核心价值必须坚持；中国坚持共商共建共享，推动全球治理体系朝着更加公正合理方向发展。中国愿与亚洲各国和衷共济，抵御风险挑战，共同拓展发展空间。

中国国务院总理李克强在论坛年会上呼吁，各方应共同抓住机遇、迎接挑战，寻求互利合作的双赢、多赢之道；各方要以开放的胸襟、包容的气度、协调的行动，为世界经济发展注入信心、增添力量；各方应携手实现共同发展，共同维护以联合国为核心的国际体系、以规则为基础的多边贸易体制。

大家同住地球村，都在世界经济的同一条大船上。面对困难，各方惟有同舟共济，相互帮助，加强沟通，协调行动，方能战胜挑战。亚洲是维护世界和平稳定的一支重要力量，是推动世界经济增长的一个重要引擎。推动发展经济，改善民生，是亚洲各国共同目标，建设亚洲大市场，推进亚洲区域经济一体化，尽早就区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判达成共赢方案，无疑是亚洲可持续发展的良策。推动共建“一带一路”与亚洲各国和地区发展战略对接，更是实现亚洲繁荣发展的康庄大道。

改革开放确保长期向好

中国经济形势怎么样，下一步将怎么干？这是与会嘉宾最为关心的话题，大家期待李克强总理的权威判断和深入见解。

“今年以来，中国经济稳定运行并出现一些积极变化，市场预期得到明显改善。”李克强总理的一席话让大家吃了颗“定心丸”。他说，今年前两个月，就业、物价、国际收支等主要经济指标比较平稳，消费者信心指数、制造业新订单指数明显走高；特别是进入3月份，日均发电量、用电量增速达到两位数，进出口、货运等增速加快。

在看到成绩的同时，并不回避问题。李克强总理坦诚地说，中国经济今年面临的不稳定不确定因素增多，外部输入性风险上升。对此，中国将保持战略定力，不会实施“大水漫灌”式强刺激政策，不会走铺摊子、粗放增长的老路，不会采取为维持短期增长而损害长期发展的做法。中国将坚持改革开放，激发市场主体活力，增加内生动力，顶住下行压力，保持中国经济长期向好。

具体有哪些新举措？李克强总理宣布，中国将抓紧制定外商投资法配套法规，细化外商投资法确定的主要法律制度，形成可操作的具体规则；中国将进一步放宽外资市场准入，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度；中国将加强外商合法权益保护，平等对待内外资企业，切实维护各类企业合法权益；中国将持续扩大金融业对外开放，加快推进银行、证券和保险业对外资全面放开市场准入；中国将保持港澳台投资政策的连续性稳定性，对港澳台放宽市场准入，扩大金融、专业服务、高端制造等领域的开放。

显而易见，中国宣布的发展举措，都是极具包容性而非排他性的。这些新举措，有助于各方共同分享成果，共同受惠，实现互利共赢。

共同行动促进共同发展

中国的发展是世界的机遇。李克强总理释放的重要信号，赢得了与会各国政要的积极回应。

老挝总理通伦表示，无论是大国小国、发达国家还是欠发达国家，都需要发展。各国应当采取共同行动，通过合作而非对抗方式实现可持续发展。老挝是个欠发达的内陆国家，与中国长期以来相互尊重、相互关心、相互帮助，并从中国的改革开放中获益良多。中国倡导“一带一路”，与老方共同修建中老铁路。这使老挝由“陆锁国”变为“陆联国”，老挝经济因此走上发展快车道。今后，老挝将奉行更为开放的政策，积极融入亚洲，实现更大、更自信的发展。

韩国总理李洛渊指出，亚洲曾引领人类文明进步，今天的全球经济发展前景高度依赖亚洲。亚洲国家和地区要共同行动起来，携手反对保护主义，增加经济增长的可预测性，推动亚洲和全球经济增长。亚洲国家和地区要一起推动第四次工业革命，开展创新领域的合作，推动人工智能、大数据、数字经济的发展，为全球经济发展注入新动能。亚洲还要注重削减贫困，共同应对气候变化，避免环境灾难，推动实现均衡和包容性发展。

卢森堡首相贝泰尔现身说法，以本国的发展经历说明了开放发展、维护多边主义的重要性和必要性。他说，卢森堡曾是一个农业国，是个封闭的城堡国家，有很多围墙。卢森堡实行开放政策后，拆除了阻碍发展的壁垒和围墙，如今成为一个高收入发达国家。卢森堡拒绝保护主义，坚信开放和多边主义是确保经济繁荣的前提条件，唯有共同发展才是真正的、可持续的发展。本届论坛年会主题“共同命运、共同行动、共同发展”的核心是互联互通，中国和卢森堡间架设的空中丝绸之路，促进了两国的共同发展繁荣。

圣多美和普林西比总理热苏斯认为，发展需要合作，发展离不开国际伙伴。在国际社会中，大家休戚与共，大家庭中任何成员遭遇的逆境或顺境都会影响到其他成员，贸易摩擦、粮食歉收、油价上涨、难民问题等都会影响世界经济长期向好，这就需要增加多边合作，共同应对。作为非洲岛国，圣普正在大力开发旅游经济，发展服务业，努力改善营商环境，期待吸引更多的外国投资，与各方共建世界美好未来。（经济日报-中国经济网记者 徐惠喜）

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