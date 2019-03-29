邓亚萍：科技创新将带来更优质的运动体验

人民网博鳌3月29日电（毛雷、孟凡盛） 3月28日下午，邓亚萍体育产业投资基金创始人邓亚萍做客人民日报人民网设在博鳌亚洲论坛的演播室，畅谈全民健身产业发展相关话题。
作为多次参加博鳌亚洲论坛的嘉宾，邓亚萍高度评价了博鳌优美的环境，同时，博鳌亚洲论坛合作共赢的氛围也让她有很深的体会。
当前，邓亚萍开始将工作中心放在推动全民健身产业方面。“现在大家对于全民健身的热情越来越高，而且我认为运动可以让人从内而外散发出一种健康的美。”邓亚萍表示，自己一直关注全民健身领域，现在也希望找到一个很好的途径，给公众提供更多的运动场地、更好的运动服务，搭建一个更好的平台，除了给公众提供更加优质的运动服务外，也可以更好地解决退役运动员的转型问题。
谈及科技创新，邓亚萍说，很多科技创新的成果首先就应用在体育运动领域，比如不少体育器材所用的最新材料、赛车等运动蕴含的高科技因素等，科技创新会给人们带来更加优质的运动体验。
曾经在国际奥委会工作多年的邓亚萍，多年来一直致力于推动男女运动员平等的问题，让更多女性运动员有更多上场参赛的机会。“通过这么多年的努力，效果还不错。去年在阿根廷举办的青奥会，男女选手参赛人数的比例为1：1，这就是我们努力的结果。”
“虽然我们在推动男女平等方面取得了一些成绩，但还是希望大家共同努力，更多的关注和帮助女性，给她们更多的机会。”邓亚萍说。
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