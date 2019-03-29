原标题：利好！因增值税税率调整，4月1日起油价将大幅下调！

中新经纬客户端3月29日电 在油价上涨后，广大车主别担心，很快又来了“降价”的利好消息。国家发改委3月29日发公告称，国内成品油价格因增值税税率调整相应下调，自3月31日24时起执行。

公告称，3月20日，财政部、税务总局、海关总署联合印发《关于深化增值税改革有关政策的公告》，决定自4月1日起降低部分行业增值税率。根据公告，成品油增值税率由16%降低至13%。据此，国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元，自2019年3月31日24时起执行。调整后，各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。

发改委表示，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12358价格监管平台举报价格违法行为。

来源：发改委网站

29日，国内成品油迎来新一轮调价，汽、柴油零售限价每吨均上调80元，折合升价92#汽油及0#柴油分别上调0.06元、0.07元，私家车主加满一箱(50L)92#汽油要多花3元。

据中新经纬客户端统计，2019年以来，国内成品油共经历了五次调价，呈“四涨一搁浅”态势，截至目前，汽油累计上涨了670元/吨，柴油上涨645元/吨，折合升价92号汽油上涨0.53元/升，0号柴油上涨0.55元/升。此次油价上调后，2019年的调价格局将变为“五涨一搁浅”。

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)