刘国平：中国进一步扩大对外开放是巨大机遇

日本欧力士集团大中华区董事长刘国平做客人民网博鳌访谈间

人民网博鳌3月29日电（毛雷、孟凡盛） 3月28日，日本欧力士集团大中华区董事长刘国平做客人民日报人民网设在博鳌亚洲论坛的演播室，畅谈对中国经济形势的看法。

作为首次参加博鳌论坛的嘉宾，刘国平表示自己收获颇丰。“在这里近距离和政商学界的优秀代表接触，收获很大。”

“我们看到了中国推进改革的决心。”刘国平高度评价了李克强总理在开幕式上发表的主旨演讲，认为非常坚定、非常务实。

谈及当前的经济形势，刘国平认为，虽然当前的不确定因素很多，各界对于经济走势看法不一，但他却坚持看好中国经济。“数据表明3月份中国经济已经企稳回升，李克强总理也表示中国有信心完成今年的GDP增长任务，这对于亚洲乃至世界来讲，都是一个利好。”

“尤其是《外商投资法》的出台，对我们这些外商来说更加是一个鼓舞。”刘国平表示，中国进一步扩大对外开放，是一个巨大的机遇，他们希望抓住这个机会，进一步深化在华业务拓展，为中国经济社会发展做出一点贡献。

(责编：仝宗莉、杨曦)