张燕生：三大转换决定中国经济超预期的表现

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生做客人民网博鳌访谈间

人民网博鳌3月29日电（毛雷、孟凡盛） 3月28日下午，中国国际经济交流中心首席研究员张燕生做客人民日报人民网设在博鳌亚洲论坛的演播室，解读李克强总理在博鳌亚洲论坛2019年年会开幕式上发表的主旨演讲。

“过去两三年，无论是国际社会还是中国，有很多人问中国经济怎么样？中国经济向哪去？中国经济究竟有没有动力？我觉得，李克强总理的讲话就回答了这些问题，就是预期是确定的，形势是一片向好的，问题是客观存在的。”张燕生如是说。

张燕生表示，李克强总理发表的主旨演讲有三点让他印象深刻。

首先，就是中国倡导自由贸易，主张公平贸易。如果从共同命运、共同行动、共同发展的角度理解公平贸易，中国的核心词是‘共同’，美国的核心词是‘美国优先’。可以看到就是这个主张代表了当前的全球治理是有两种声音，两种路径，两种模式。

其次，李克强总理用全社会发电量、用电量等一系列的指标告诉大家，今年一季度的中国经济，从全年看，从整体看，从趋势看这一边风景独好，中国经济超预期，原因是什么呢？原因就在于新旧动能转换，新旧模式转换和新旧结构转换，决定中国经济超预期的表现。

此外，以《外商投资法》相关配套法律体系的构建为引领，中国会对外企、民企、国企一视同仁。这也就意味着，中国的营商环境，市场环境、法治环境、创新环境，会向以高质量的标准，现代化的要求和治理能力现代化的全新方向推进。

(责编：仝宗莉、杨曦)