白云峰：共享经济的发展会对教育领域产生积极影响

人民网博鳌3月29日电（毛雷、孟凡盛）3月28日下午，好未来教育集团总裁白云峰走进人民日报人民网设在博鳌亚洲论坛的演播室，畅谈科技创新时代教育产业发展情况。
白云峰表示，教育行业是一个相对而言反周期的行业，当老百姓感觉经济形势不太好的时候，往往会愿意投资教育，就是给自己的孩子或者给自己去充电；同时，在经济形势比较好的时候，他们也会愿意投资教育和医疗这样的行业，所以教育其实是一个比较长期发展的行业。
“以科技驱动教育进步是我们一直坚持的方向。”在白云峰看来，科技进步可以更好地解决当前中国教育领域存在的资源不均衡问题，可以进一步降低相对落后地区的老师和孩子们获取优质教育资源的成本,从而推动教育进步。
白云峰认为，共享经济的发展也会对教育领域产生积极的影响。“大概到2030年，中国应该会有2.5亿的受过高等教育的人群，他们会成为中国社会的主要力量，我觉得任何一个国家和地区都不会有这样一个如此高知识密度的群体，去产生一个巨大的生产力。我觉得如果有机会用共享经济的方式去让每个人产生的优质内容都发挥出来，会起到对生产力巨大的推动作用。”
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