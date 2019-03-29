提升城市规划设计水平 促进城市高质量发展

人民网北京3月29日电 （记者乔雪峰） 当下中国城市发展面临着众多挑战，同时也蕴含着新的发展机遇。“与京津共同打造以首都为核心的世界级城市群，成为当前和今后一个时期河北城市建设的重大任务。”3月27日，河北省住房和城乡建设厅总规划师吴铁在第二届河北国际城市规划设计大赛新闻发布会上表示，京津冀协同发展、规划建设雄安新区、筹办北京冬奥会等大事，给河北发展带来了千载难逢的宝贵机遇。

吴铁表示，把提升城市规划设计水平作为城市建设的关键和打造城市活力、潜力、魅力和实力的重要手段。此次与园博会同期举办国际城市规划设计大赛，旨在以高水平的设计理念和成果，促进城市创新发展、转型发展、绿色发展和高质量发展，打造富有活力、潜力、魅力和实力现代化城市。

据吴铁介绍，第二届河北国际城市规划设计大赛包括邢东新区城市设计国际大师邀请赛、邢台大剧院、邢台科技馆以及品质城市国际大学生设计竞赛四个赛事，以及学术交流、成果展览等活动。

邢台市副市长张志峰在发布会上表示，近年来，邢台全面落实京津冀协同发展战略，制定出台了贯彻落实协同发展规划纲要的实施意见，启动了邢东新区这一省级战略发展平台。“相信各位院士及大师一定能够用世界眼光、国际标准来为邢台提供新思路、新方案，为邢台建设充满活力的未来之城提供规划蓝图。”

“新时代下城市和乡村正在经历由土地经济向空间经济转型的过程，城乡发展遇到许多难题和多元化诉求。”天津大学建筑学院特聘教授、《城市·环境·设计》杂志社主编彭礼孝则表示，采用规划建筑大师赛的城乡创新模式可有效解决城乡发展的重大难题，助力城乡转型发展。“本次大赛将以邢东新区作为邢台城市发展新引擎，对带动邢台市转型发展具有重要战略意义。”

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