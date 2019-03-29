团车CEO闻伟：车企数字化能力亟待提高

人民网博鳌3月29日电 （记者李彤）“以前生产的产品不知道卖给了谁、做什么用了、产品使用的感受反馈，而随着大数据、人工智能等技术的实践，现在这些问题正逐步得到解决。”在博鳌亚洲论坛2019年年会上，团车网CEO 闻伟对记者表示，技术创新正在推动消费升级，倒逼供给侧改革，为产业转型提效带来更大空间。

谈及参加论坛的感受，闻伟表示，会场内嘉宾交流的话题不仅有对行业发展顶层设计的思考，也有更为接地气务实的产业实践；有对消费升级的思考，也有对细分垂直市场的探索。

“例如，大家有对无人驾驶、新能源车发展的展望，也在交流汽车下乡等更为下沉的产业实践，认识到将基础工作做扎实的企业，将在市场竞争中抢占先机。”他认为，论坛“共同命运，共同行动，共同发展”的主题，正通过话题的细分，凝聚嘉宾的共识，为共同发展提供“四梁八柱”。

团车网CEO 闻伟 （人民网记者 李彤 摄）

给闻伟留下深刻印象的还有论坛的科技范儿。“今年博鳌亚洲论坛，大家明显的感受是科技领域的交流氛围较浓，涉及数据资源、人工智能、5G、无人驾驶、清洁能源等多个领域。”闻伟认为，随着技术创新的深度应用，以往局部、细分领域的创新正被连接起来，互联网与实体产业之间、行业与行业之间交集越来越大。

衡量技术创新的重要考量，是服务实体经济的能力。闻伟说，当前消费者对产品的选择正从关注价格转向个性化的服务。如何将我国“大市场”优势、消费者个性化需求，变为持续创新的动力，考验着产业数字化发展的智慧。

针对汽车领域，他说，以往多是通过车展带动汽车消费，但很难追踪卖给了谁、对汽车后市场的开发能力也较低；多数企业是基于年底的销量，确定第二年的营业目标，容易受到市场波动带来的影响，这也反映出了车企的数字化能力亟待提升。

“以汽车后市场为例，涉及到汽车保险、车辆维护等衍生服务，也能助力社会就业。”闻伟说，团车通过数字化平台帮助产业链上下游转型，将消费者的线上需求转变为线下体验，借助用户标签和柔性生产为制造端提供支持，以人工智能等技术为企业营销提供新思路。

当前，市场上提供数字化服务的机构不在少数，“鱼龙混杂”的情况下如何考量平台的真实能力水平？

“市场上不缺数据，缺少对产业的深刻理解。”闻伟认为，互联网与产业正进入深入融合阶段，不再简单是“+互联网”而是“互联网+”，只有与产业广泛接触的平台才能带来更有价值的数字化服务。

(责编：朱江、赵爽)