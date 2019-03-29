原标题：发改委：4月1日起调整天然气基准门站价格

中新网3月29日电 国家发改委网站日前发布通知，4月1日起将调整天然气基准门站价格。

通知明确，据增值税税率调整情况，决定自2019年4月1日起，调整各省(区、市)天然气基准门站价格。

通知要求，天然气生产供应企业在与用户协商确定具体价格时，要充分考虑增值税率降低因素，将增值税率降低的好处让利于用户。

通知表示，各地价格主管部门在安排天然气销售价格时，应统筹考虑增值税率降低因素，切实将增值税改革的红利全部让利于用户。

附件：各省(区、市)天然气基准门站价格表

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)