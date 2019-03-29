原标题：继小蓝之后摩拜单车跟涨！你还会选共享单车出行吗？

中新经纬客户端3月29日电 继小蓝单车之后，摩拜单车于29日发布计费规则变更公告。公告显示，4月8日起，摩拜单车起步价调整为1元/15分钟；时长费调整为0.5元/15分钟。

继小蓝单车后，摩拜单车跟涨

近日，小蓝单车计费规则调整。新的计费规则显示，起步价调整为1元/15分钟；时长费调整为0.5元/15分钟，上述规则自3月21日起执行。之前用户骑行小蓝单车1小时之内收费1元。此次提价只针对于北京，其他地区不受影响。

按照新版计费规则，小蓝单车骑行1个小时的费用为2.5元。有网友戏称小蓝单车为“最贵共享单车”。

今日（29日），中新经纬客户端发现，摩拜单车也更新了计费规则。与小蓝单车一样，摩拜单车新版计费规则只在北京地区执行，其他城市不受影响。

值得注意的是，摩拜单车新版计费规则只适用于单次骑行用户，购买骑行套餐的用户，仍是每次骑行前2小时免费，超出部分按每15分钟0.5元收取。

中新经纬客户端向摩拜单车方面确认了计费规则变更情况。摩拜单车方面回应道，“为实现健康、可持续运营，继续提供用户满意的服务，摩拜单车将从4月8日起，在北京实行新计费规则。”

截至发稿，ofo骑行价格并未更改，仍为1元/小时，不满1小时的按1小时计费。

用户张先生对此表示，“对于我来说影响不大，单车很少骑行超过15分钟的”。张先生同时表示，“天气渐暖，骑行频次也会提高，如果单车价格越来越贵，可能会选择其他出行方式。”

共享单车的下半场

经过几年的发展，共享单车行业回归本源。昔日风光无限的两大共享单车巨头——摩拜卖身美团，ofo苦苦挣扎。

2018年4月，美团以27亿美元收购了摩拜单车。美团点评在日前公布的年报业绩显示，自收购以来由摩拜贡献的计入综合收益表的收入为15.07亿元，但同期摩拜也贡献了亏损45.5亿元，成为拖垮美团业绩的重点。

这几年来，摩拜先后在新加坡、英国、意大利、日本、泰国、韩国等19个海外市场开展业务。摩拜表示，将继续评估其他国家和地区业务，不符合运营效率目标的业务，将陆续关闭或通过战略合作优化运营。

不仅仅是摩拜，ofo自2018年下半年以来更是频繁遭遇起诉。8月底，凤凰自行车起诉东峡大通欠款6851.11万元；9月份，因公路货物运输合同纠纷，百世物流起诉东峡大通。同时，ofo进一步收缩国际版图，配合管理架构调整以应对财务危机和运营难关。

当然，ofo“退押金难”问题更是让消费者“头疼不已”。据中国消费者协会发布的2018年十大消费维权舆情中，“共享出行押金难退”以66.08的社会影响指数，高居舆情榜第四位。

“不能因为摩拜和ofo目前所处的困境，就去否定整个共享单车行业和共享经济。”艾媒咨询CEO张毅认为，共享单车作为短途出行便捷工具，弥补了城市交通短板，用户消费习惯已经形成。这一高频刚需的流量入口和场景，是互联网巨头必将争夺的重要领域。

张毅还表示，共享经济进入“下半场”，企业要更注重精细化管理运营，形成持续、健康的商业模式，“否则容易被资本裹挟绑架，这样的行业哪怕发展再快也是不健康的、充满泡沫的，共享单车行业就是一个教训。”

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)