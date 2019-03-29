原标题：发改委：据增值税税率调整相应降低一般工商业电价

中新网3月29日电 据发改委网站消息，发改委日前发布通知，表示将据电网企业增值税税率调整相应降低一般工商业电价。

通知表示，电网企业增值税税率由16%调整为13%后，省级电网企业含税输配电价水平降低的空间全部用于降低一般工商业电价，原则上自2019年4月1日起执行。

通知要求各省(区、市)价格主管部门抓紧研究提出电网企业增值税税率调整相应降低一般工商业电价的具体方案，经省级人民政府同意后实施，并报发改委价格司备案。同时，相应降低各省(区、市)一般工商业输配电价水平。

通知提出，各省(区、市)价格主管部门、电网企业要精心组织、周密安排，做好宣传解释工作，确保上述降电价政策平稳实施。

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)