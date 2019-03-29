原标题：海南自贸区（港）一年间：种好“试验田” 体现改革担当

新华网博鳌3月29日电 2019年3月28日，博鳌亚洲论坛2019年年会开幕式在海南博鳌举行，海南自贸区（港）建设已近一年，具体有哪些进展和探索成为了年会热议的焦点。

种好“试验田” 谋定而后动

自由贸易港是目前全球开放水平最高的特殊经济功能区，海南省是目前全国唯一的自贸港试验田。中国国际经济交流中心首席研究员张燕生在论坛接受记者采访时表示，“海南建设自由贸易港可以借鉴香港，用开放和国际化，将营商环境、市场环境、法治环境和投资环境提升到国际领先水平。”

如何建设海南自贸区、自贸港，海南省委书记刘赐贵在今年两会期间表示：“2019年《政府工作报告》中有3次提到海南，并对推进海南自由贸易试验区建设、探索建设中国特色自由贸易港提出明确要求。海南是全岛建设自贸港、自贸区，因此更要谋定而后动。”

从2018年5月，海南加快推进全岛自贸区(港)建设作出全面部署。同年6月，宣布设立海口江东新区，9月底《海南省机构改革方案》公布，海南成为在全国率先启动地方党政机构改革的省份。10月16日，《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》正式发布，提出自贸区发展目标：到2020年，自贸试验区建设取得重要进展，国际开放度显著提高，努力建成投资贸易便利、法治环境规范、金融服务完善、监管安全高效、生态环境质量一流、辐射带动作用突出的高标准高质量自贸试验区，为逐步探索、稳步推进海南自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策体系打好坚实基础。

此外，《海南省建设国际旅游消费中心的实施方案》、《关于支持海南全面深化改革开放有关财税政策的实施方案》、《交通运输部贯彻落实〈中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见〉实施方案》等配套政策陆续实施，海南自贸区建设的政策体系顶层设计基本成型。

“自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设牵涉面广、任务繁重，是一项长期、开创性的事业，不可能一蹴而就。” 对外经贸大学副校长赵忠秀说，“海南将成为中国进一步推进开放、推进全球化的一个战略支点。”

开局良好 成效渐显

今年两会期间，刘赐贵用“蹄疾步稳、开局良好”八个字概括海南自贸区一年来的成绩。

海南省2018年实现地区生产总值4832.1亿元，增长5.8%，剔除房地产业后增长7.6%。其中，全省进出口总额增长20.8%，比全国平均水平高11.1个百分点;实际利用外资增长112.7%，比全国平均水平高109.7个百分点。

制度创新成果已经初步显现。海南率先推行商事登记“全省通办”制度，实现商事登记“自主申报、自动审核、全省通办、电子签名、电子档案”5大创新。截至2019年3月1日，通过海南省市场监督管理局创建海南商事主体登记平台（海南e登记）名称自主申报25512个。去年全年，海南省新增市场主体同比增长15.5%，其中企业增长37.5%，高新技术企业数量增长46.1%。

此外，全国首单知识产权证券化落地海南。2018年12月， “奇艺世纪知识产权供应链金融资产支持专项计划”在上海证券交易所成功获批发行。

一批先导性项目也已逐步落地。作为海南扩大金融开放的重要探索以及海南自贸区12个先导性项目之一，海南FT账户体系自今年1月建设以来，已有各类主账户2429户。截至3月22日，已有中国银行、工商银行等4家银行通过中国人民银行验收，具备开办分账核算业务资质。

海南国际贸易“单一窗口”业务完成从海港到空港全覆盖，实现空港上线业务申报覆盖率达100%，并将“单一窗口”业务延伸到特殊监管区及保税物流。

在人才引进方面，海南省通过优化营商环境、健全人才评价体系等举措，在过去近一年的时间里，引进各类人才4.2万人，其中包括890多名高层次人オ。海南省发改委主任符宣朝表示，计划至2025年引进100万各类人才。

在房地产调控方面，2018年全年，海南全省房地产销售面积同比下降37.5%，销售额同比下降23.2%。销售对象已经从以岛外居民为主，转变成以岛内居民和引进的人才为主。

敢于担当 做改革急先锋

2019年海南省《政府工作报告》提出，“按照中央要求，抓紧研究提出海南分步骤、分阶段建设中国特色自由贸易港政策和制度体系，加快探索建设中国特色自由贸易港进程。配合研究制定自贸港总体方案，并推动尽早出台。争取在旅游业、现代服务业、高新技术产业等部分领域、部分园区，探索实施自贸港部分政策。建立完善自贸试验区和自贸港统计指标体系。”

2019年1月，海南省省长沈晓明在海南省人民政府企业家咨询会议成立大会暨第一届年会上，坦诚海南发展面临三大短板：经济基础薄弱，人才短缺，医疗教育水平偏低。

除了上述基础性问题，海南还面临着诸多挑战。“全球的自由贸易试验区、自由贸易港加起来也没有海南大。如何在3.45万平方公里范围内实现全岛资源合理有效配置是首要问题。” 中国（海南）改革发展研究院院长迟福林在论坛期间表示。

“历史的机遇和责任落在我们这代人肩上，全面深化改革开放、建设自贸试验区和自贸港成为摆在我们面前的必答题，而不是选答题。”在重重挑战面前，刘赐贵提出，“因循守旧没有出路，畏缩不前将坐失良机，要在体制机制改革方面先行先试、大胆探索。”

2019年海南省《政府工作报告》提出，“以敢为人先的勇气和富于创造的智慧，推出一批具有海南特点、可复制可推广的首创性、差异化制度创新成果，充分发挥改革开放试验田作用。”展望2019年，海南省提出创新投资管理制度，实行全国统一的市场准入负面清单，加强准入前和准入后市场管理措施的有效衔接；发展高水平开放型经济，推进区域合作；深化市场化改革，增强自贸试验区发展动力和活力；抓紧自贸港政策和制度体系设计，压茬推进自贸港建设等多举措并举，加快探索建设中国特色自由贸易区、自贸港进程。

迟福林表示：“海南按照自贸港的国际化、市场化、法治化建设，不仅将为海南跨越式发展提供重要动力，而且也能为全国提供可复制、可推广的改革创新经验，成为新时代中国特色社会主义的实践范例。”

敢于走别人没有走过的路，才能收获别样的风景。海南将肩负起新时代的新使命，争做中国经济升级新征程的急先锋。（刘绪尧）

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)