报告：2018年中国玩具零售规模达704.8亿元 同比增长9%

原标题：报告显示2018年中国玩具零售规模达704.8亿元 同比增长9%

中新网上海3月29日电 中国玩具和婴童用品协会29日发布的《2019年中国玩具和婴童用品行业发展报告》显示，2018年中国玩具零售规模704.8亿元人民币，同比增长9%；婴童用品方面，手推车、儿童安全座椅及奶瓶等零售规模分别达132.07亿元人民币、45.23亿元人民币和56.28亿元人民币，同比分别增长6.3%、4.1%和14.4%。

进出口方面，2018年中国传统玩具(不含游戏)出口总额250.84亿美元，同比增长4.5%；进口总额6.49亿美元，同比增长15.9%。其中，传统玩具对美国出口额同比增长4.44%，占我国出口总额的28.9%。

中国轻工业联合会会长张崇和指出，近年来，玩具与婴童用品行业中高端产品供给明显改善，自主创新能力显著增强，智能化水平大幅提升，国际化发展深入推进。电动、社交、木质类玩具百花齐放，益智、创客、科教等各种功能应有尽有，全行业生产企业超过2000家，产品销往200多个国家和地区，生产销售总量继续保持全球第一，中国玩具和婴童行业为婴童成长教育，对促进我国经济发展做出了积极的贡献。

此外，当天还同时发布了《2019中国品牌授权行业发展报告》，这是中国玩具和婴童用品协会连续第三年发布此类报告，也是全球唯一一份针对中国品牌授权行业的发展报告。

据统计，作为全球授权前五大授权市场中增速最快的市场，截至2018年12月，按照企业实际开展授权业务的口径统计，活跃在中国的品牌授权企业总数412家，同比增长26%；已经开展授权业务的IP达1473项，同比增长42.7%；2018年中国被授权商品零售规模达到856亿元人民币，同比增长14.6%。

中国玩具和婴童用品协会会长梁梅表示，授权业务在2018年是一个非常大的突破，不仅是国际品牌，国内有很多做动漫的、做文化的、名人艺术的、生活方式的，都积极参与了中国授权市场的业务拓展。未来，随着政策支持、文创渗透，品牌授权融合发展将会跨入一个新台阶。通过中轻联品牌授权联盟的大力推动，品牌授权势必成为相关企业效益提升的新增长点，促进带动全行业高质量发展。(记者 缪璐)

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)