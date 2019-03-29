倪光南：下一次科技革命集中在人工智能等三方面

人民网博鳌3月29日电 “博鳌亚洲论坛2019年年会”于3月26-29日在海南博鳌举行。在主题为“可持续发展：前沿科技对经济社会的影响”的分论坛上，中国工程院院士倪光南表示，下一次的科技革命集中在人工智能、生命科学和新的能源方面。
倪光南介绍，以人工智能为代表，人工智能在当前的信息技术领域具有引领性的，新一代的信息技术可以列出很多种，像机器人，物联网，大数据，云计算，移动互联网等等，但是人工智能具有引领性，几十年内会引领信息技术产生革命性的变化。
倪光南坦言，作为新的前沿技术，对于发展中国家来说都有两种可能，一种是新的科技革命提供机遇，更快赶上发达国家，另一种是和发达国家的差距更加扩大。中国作为世界最大的发展中国家，人才资源有很大的优势，中国的市场也非常大，过去利用这两点优势在某些方面逐渐缩小和发达国家的差距，比如在博鳌亚洲论坛现场有5G的试验。
“新的科技革命关系到全人类的命运，现在达到共同协议，共同行动比较难，但是还是要本着共同命运、共同行动、共同发展把新的科技革命推向前进。”倪光南如是说。
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