陈智敏：实现共同安全重点做好五方面

人民网博鳌3月29日电 “博鳌亚洲论坛2019年年会”于3月26-29日在海南博鳌举行。在主题为“安全防控与经济社会持续健康发展”的分论坛上，十三届全国政协委员社会和法制委员会副主任、中国公安部前副部长、中国友谊促进会理事长陈智敏表示，“一带一路”倡议得到很多国家积极的响应，取得很好的效果，现在已经成为世界很大的合作平台和公共产品，提出共商、共建、共享的新型的全球化发展模式。

陈智敏坦言，在当今时代，世界经济、军事、外交文化格局在深刻发生变化的情况下将会对“一带一路”带来影响，特别有一些安全风险和挑战。第一是恐怖主义的风险。第二个是互联网安全的风险，互联网安全风险是越来越凸现。第三是“一带一路”国家的社会风险，社会矛盾社会冲突引发的风险也是时有发生。第四是经济风险，金融危机引发的经济风险。第五是企业安全风险，中国企业走出去涉及到海外利益需要保护等问题。

如何解决这些风险问题？陈智敏指出，要共同治理，共同管控，共同防范，共同打击这些犯罪活动和治理不安全的活动，来实现共同安全的目的。具体有几点建议：

第一，各国政府要高度重视安全领域的问题，没有安全发展很难进行。要重视地区的安全，重视在别国投资的安全。

第二，要加强“一带一路”沿线国家的法制建设，道路要通，人心要通，资金要通，法律也要通。要解决法律、沟通法律对接的问题，还要制定相应的国际规则。

第三，加强各国执法部门的执法工作，共同打击恐怖主义，共同打击跨境犯罪，共同打击毒品犯罪，走私犯罪和互联网犯罪等。

第四，要共同治理，共同管控，能够跟社会建设、经济建设有效地对接起来。

第五，要加强民间之间的交流，解决人心相通的问题，搭建平台，开展民间外交，加强民间各方面的交流，才能使更好的解决安全问题。

(责编：李楠桦、仝宗莉)