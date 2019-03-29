华为2018年全球销售额超7212亿元 研发投入1000多亿元

人民网北京3月29日电 （朱江） 华为投资控股有限公司（以下简称“华为”）今日对外披露了2018年度报告。报告显示，2018年华为业绩稳健增长，实现全球销售收入7212.02亿元，同比增长19.5%，净利润593亿元，同比增长25.1%。
在企业业务领域，华为2018年销售收入744.09亿元，同比增长23.8%；在消费者业务领域，销售收入3488.52亿元，同比增长45.1%。
公告表示，华为投入5G技术研究已超过10年之久，累计向ETSI声明2,570族5G标准必要专利。截至2019年2月底，华为发布业界首个基于3GPP标准的端到端全系列5G商用产品与解决方案，和全球182家运营商开展5G测试，签定30多个5G商用合同，40,000多个5G基站已发往世界各地。2019年，5G已经启航，华为GIV预测，到2025年，全球5G覆盖率将达到58%，成为主流的联接技术，并推动平台化的联接。
华为高度重视技术创新与研究，坚持将每年收入的10%以上投入到研发。2018年，华为在研发方面投入了1000多亿元，在《2018年欧盟工业研发投资排名》中位列全球第五。
据悉，截至2018年底，华为累计获得授权专利87,805项，其中有11,152项核心专利是在美国授权的，华为的技术专利对全球的信息社会也包括在美国都是很有价值的。
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