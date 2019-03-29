刘振民:我们面临第四次工业革命的挑战

人民网博鳌3月29日电 “博鳌亚洲论坛2019年年会”于3月26-29日在海南博鳌举行。在主题为“可持续发展：前沿科技对经济社会的影响”的分论坛上，联合国副秘书长刘振民表示，现在整个国际社会已经进入了实施联合国2030年发展议程，我们要面临第四次工业革命的挑战，特别是前沿科技的迅速发展。

刘振民表示，此次论坛一定要讨论前沿科技有以下四个原因：

第一，很多前沿科技能够帮助消除贫困和某些疾病，加强环境可持续发展性，创造体面的工作，使人们足够多的财富。

第二，前沿科技也会带来负面风险，包括可能会被解聘的风险，了解这些风险至关重要，指导我们向正确的方向前进。

第三，可以了解技术方面差异，国家之间和社区之间存在的差异。前沿科技可以拉近差异，也可能会加大差异，这都是要看国家如何根据国家自身情况，来缩短技术水平的差异。

第四，需要这样的论坛，这一类型的讨论来加强和深化国际合作，不仅仅是促进前进科技的推广和使用，也可以缩短技术水平的差异，有利于更好管理前沿科技带来的风险 。

(责编：李楠桦、仝宗莉)