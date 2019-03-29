安徽：立足创新驱动 高质量推进制造强省建设

人民网北京3月29日电 （孙阳）今年前2个月，安徽省工业经济增速稳中有升，规模以上工业增加值同比增长8.9%，高于全国3.6个百分点，较上年同期提升0.3个百分点，创近4年同期新高，实现了全年 “开门红”。近日，安徽省经济和信息化厅党组书记、厅长牛弩韬在接受记者采访时表示，创新驱动是安徽省制造业发展的根本路径，通过狠抓供给侧结构性改革，安徽正在以高质量发展理念推进制造强省建设。

新突破：创新驱动增添发展底气

近年来，安徽省坚持从供给侧发力，加快制造业转型步伐。牛弩韬认为，安徽省工业在2019年实现良好开局，既是安徽省委省政府的坚强领导以及上下一致努力的成果，也是安徽省多年来大力推进制造业发展的缩影。

牛弩韬介绍说，近年来，安徽省先后出台了“三重一创”、制造强省、科技创新、集成电路、机器人、新能源汽车、生物医药等系列“政策10条”，搭建起了制造业高质量发展政策体系的“四梁八柱”，每年支持产业发展的财政资金达130多亿元。同时，成功举办了首届世界制造业大会，打造了制造业发展对话交流、形象展示、开放合作的高端平台，增强了企业发展的底气和信心。

创新驱动是制造业高质量发展的根本路径。据了解，安徽省依托合肥综合性国家科学中心、合肥滨湖科学城、合芜蚌国家自主创新示范区和全面创新改革试验省“四个一”创新主平台，不断完善制造业创新体系，先后培育国家级企业技术中心82家、国家技术创新示范企业26家、省制造业创新中心19家。

通过创新驱动，安徽工业经济发展的质量和效益明显提高，2018年安徽规模以上工业企业利润增长了27.8%，增幅比全国高17.5个百分点,居全国第4、中部第2位，创近7年新高。

同时，狠抓供给侧结构性改革一直是安徽省推动制造业高质量发展的工作重点。去年，安徽省深入开展新一轮技术改造专项行动，依法依规退出落后产能，提前两年完成国家下达的“十三五”钢铁去产能目标任务，推动出台“降成本新20条”，全年减轻实体经济负担1303亿元。同时，为了适应供给侧改革和消费升级，安徽省大力实施工业精品提升行动，认定省级新产品853个、工业精品145个。

牛弩韬总结，安徽在实施制造强省建设上取得了新突破，总体表现为：民营经济迸发新活力，数字经济开启新篇章，先进制造业迈上新台阶，供给侧结构性改革取得新成效，服务能力实现新提升，这为全省制造业的高质量发展之路打下了坚实的基础。

新引擎：数字经济助力高质量发展

“制造业是实体经济的主体，是技术创新的主战场，是供给侧结构性改革的重要领域，是推动经济高质量发展的重点和关键。” 牛弩韬强调。

牛弩韬表示，安徽省在2019年良好开局的基础上，将聚力加快制造强省建设，研究制定制造业高质量发展行动方案，探索建立制造业高质量发展评价体系，大力发展高端制造、智能制造、绿色制造、精品制造、服务型制造，打造一批具有较强竞争力和产业链整合力的先进制造业集群，构建现代化产业新体系。

围绕推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，打造制造强省建设新引擎。今年，安徽省将着力推动数字经济融合发展，在促进数字产业化提升和产业数字化转型两方面着力，擦亮 “中国声谷”金字招牌，深入实施“皖企登云”计划，大力发展工业互联网；招引一批补链性、延链性、强链性重大企业项目，着力培育数字经济生态体系，努力打造数字经济增长极。

融合既是产业发展的内在要求，也是经济发展的大势所趋。牛弩韬认为，要从推动互联网、大数据、人工智能和制造业深度融合，先进制造业和现代服务业深度融合，推动产学研深度融合等三方面入手，加快产业融合之路。

新动能：完善服务助力民营企业发展

加快发展民营经济，是做大做强先进制造业的重要部分。截至去年12月底，全省共有私营企业112.8万户，同比增长23.2%。

“安徽省聚焦转型升级这个要事、融资难负担重这个急事、市场开拓这个难事，在全国省级层面率先出台了支持专精特新发展意见，鼓励中小企业走专精特新之路，并积极配合金融、财政部门落实好中央和省级层面已经和即将出台的缓解民营企业融资难融资贵系列政策，畅通新品精品推广应用渠道，努力为民营企业发展创造良好的市场和政策环境。”牛弩韬表示。

“服务民营企业要讲‘三真’，就是真心实意、真金白银、真抓实干，” 牛弩韬表示，安徽省将切实建好民营企业服务平台，通过平台服务企业。今年，安徽省将继续完善线上线下相结合的全省“1+16+X”中小企业和省减轻企业负担综合平台，搭建银企对接平台，搭建产销对接平台，助力企业开拓市场、扩大销售。“服务企业、服务发展是安徽省经济和信息化厅的职责使命。” 牛弩韬总结道。

2018年12月召开的中央经济工作会议和2019年政府工作报告指出，要推动制造业高质量发展，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。

牛弩韬表示，“安徽省经济和信息化系统将继续保持战略定力，坚定信心决心，大力推动安徽制造业高质量发展，为建设制造强国贡献安徽智慧、安徽力量。”

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