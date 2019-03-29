罗光明：上海合作组织和博鳌亚洲论坛应加强联系互相支持

人民网博鳌3月29日电（毛雷、孟凡盛）3月28日下午，上海合作组织副秘书长罗光明做客人民日报人民网博鳌亚洲论坛演播室，畅谈区域合作相关话题。

罗光明表示，如今中国对世界经济的发展、世界政治的稳定起到积极的作用并作出不小的贡献。博鳌亚洲论坛今年的主题“共同命运，共同行动，共同发展”和上海合作组织“共同发展，互相尊重”的理念相似，上海合作组织和博鳌亚洲论坛应加强联系互相支持。

作为国际区域组织，就是为了通过多边的关系来促进而发展，保障成员国观察员，对话伙伴国家，提供一个共同的平台，讨论如何能够把地区和区域的经济的发展作为对接，找到一个共同点实现共同发展。

“我们现在在考虑不光是要把重点放在政治议题上，而且要慢慢把社会和经济问题纳入讨论范畴。”罗光明说，区域国际组织应该提供给每个国家平等的状态来发展，不让别的国家还是在落后，不在不发展的平台来跟他们对话。“所以我们要通过互相互利、互相合作，而且在反对经济的保护主义前提下进行合作，包括金融等领域。”

罗光明说，亚洲的发展非常迅速，中国的表现稳定快速。当前整个上合组织成员国平均的GDP增速为4.8%，是世界GDP平均增速的两倍。“我们认为在经济社会方面共同的发展有一个非常好的基础，所以这个非常乐观。”

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