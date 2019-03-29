首席经济学家例会：经济增长内生动力不断增强

人民网北京3月29日电 （吕骞）“国内经济形势整体上较为平稳，虽然面临一些下行压力，但经济增长的内生动力不断增强，质量和效益进一步提升，结构持续优化，减税降费政策效应正在显现，政府逆周期政策操作仍有较大空间，大幅超出预期或者低于预期的概率都比较低。”

3月28日，参加2019年一季度证券基金行业首席经济学家例会的证券基金公司首席经济学家作出上述表述。该例会由中国证券业协会主办，由证券分析师、投资顾问与首席经济学家专业委员会承办。

本次例会由长江证券首席经济学家伍戈轮值主持，围绕国际国内宏观经济形势，深化金融供给侧结构性改革,在上交所设立科创板并试点注册制等议题进行广泛深入的交流研讨。

来自证券基金公司的6位首席经济学家刘锋、彭文生、杨德龙、伍戈、张岸元、张明和4家基金公司的投资负责人参加会议。高盛集团亚太区除日本外联席总裁兼亚太区证券部联席主管白瑞德（James Paradise）先生、首席亚洲经济学家迪安竹（Andrew Tilton）先生应邀参会并发表演讲。

与会专家认为，国内经济形势整体上较为平稳，虽然面临一些下行压力，但经济增长的内生动力不断增强，质量和效益进一步提升，结构持续优化，减税降费政策效应正在显现，政府逆周期政策操作仍有较大空间，大幅超出预期或者低于预期的概率都比较低。与会专家对2019年美国、欧洲、日本等主要经济体的增长表示谨慎乐观。美联储年内第二次会议释放了强烈的信号，预示着全球货币政策可能从趋紧向中性甚至向扩张的方向发展，货币政策转向将对全球经济、资产价格、大宗商品价格产生较大影响。

与会专家认为，当前在上交所设立科创板并试点注册制，是推进资本市场基础制度的重大举措,科学、准确、专业地构建、定位、评价科创板及注册制试点的制度体系,需要开放集中市场智慧和广泛凝聚市场共识。科创板及注册制试点是要建立一套更加市场化、法治化的制度体系,涉及市场理念的重塑、责任体系的重界、定价基础的重建、信披规则的重构,应当深刻吸取国际国内相关市场成功与失败的经验教训，扬长避短，兴利除弊。同时，应加大对中小股东权益的保护，严厉打击欺诈造假、恶意炒作等违法违规行为，加大违法违规成本。

与会专家认为，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,是深化金融供给侧结构性改革的重要内容,重点是增强资本市场服务实体经济的能力，关键是构建促进资本市场长期健康发展的良好生态。金融业应当围绕建设现代化经济的产业体系、市场体系、区域发展体系、绿色发展体系等提供精准金融服务，同时在加快金融市场双向开放中要做好金融风险防控。防控金融风险，需要正确把握金融本质，深刻理解金融与经济共生共荣的内在联系，着力通过深化金融供给侧结构性改革来提振经济增长的效率，防止经济脱实向虚。

证券业协会党委书记、执行副会长安青松在开场致辞中表示,首席经济学家在国家“智库”专家中，最贴近市场、最接近实践，首席经济学家客观、务实、守正、严谨的研究风格，受到了宏观部门、市场各方的高度关注，成为预研预判宏观经济形势、塑造稳定市场预期的重要风向标。证券业协会作为行业自律组织，定期召开首席经济学家例会，目的是希望在政府与行业之间架起桥梁，增进政府与市场、政府与行业之间的交流互动，客观反映市场关切和发展诉求，促进形成市场共识和汇聚行业智慧，更好服务我国实体经济高质量发展和建设现代化经济体系。

(责编：李枫、袁勃)