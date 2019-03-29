2018年中国软件产业产值超6万亿元 从业人员逾600万

中新社北京3月29日电 2018年，中国软件产业实现产值6.3万亿元(人民币，下同)，同比增长14.2%，产业增加值增速保持在30%左右，从业人数超过600万人。
在29日于北京举行的2019第二十三届中国国际软件博览会新闻发布会上，工业和信息化部信息化和软件服务业司副司长李冠宇披露了上述数据。
李冠宇介绍，中国软件业创新能力持续增强，2018年重点企业研发投入强度达到10.4%，研发投入增长20.4%，软件著作权登记量突破百万件量级，同比增长达48.2%，一批企业走向世界市场。
目前，中国软件产业拥有规模以上软件企业3.78万家，从业人数超过600万人，人均创收98.07万元。
谈及国产软件发展趋势，李冠宇表示，一方面，软件技术加速向网络化、平台化、智能化方向演进，推动了云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的发展，培育形成开放创新生态；另一方面，软件技术加速制造业转型升级，不断催生个性化定制、网络化协同、服务型制造等制造业新模式新业态，给诸多行业带来了颠覆性变化。(记者 刘育英)
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