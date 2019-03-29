原标题：博鳌亚洲论坛话5G：全球统一标准 加快商用

中新网博鳌3月29日电 题：博鳌亚洲论坛话5G：全球统一标准 加快商用

记者洪坚鹏

博鳌亚洲论坛年会分论坛——“5G：物联网的成就者”28日在海南博鳌举行。在谈及5G发展关键词时，与会嘉宾认为，5G发展要开放合作，全球统一标准，并与现有产业设施融合发展。

5G为何要全球统一标准？

中国工信部部长苗圩在分论坛上表示，5G发展最关键的是开放合作，全球统一标准。3G时代全球有三个标准，4G时代全球有两个标准，直到5G全球终于统一标准。统一标准对产业发展和各方面应用的好处不言而喻。

华为5G产品线总裁杨超斌介绍，华为自2009年开始5G研究，在此过程中，行业对于5G网络的能力达成了一致认识。5G的第一个标准发布后，解决了大带宽高速率和5G安全架构的问题。未来10年内，移动通信领域中的基础设施、应用创新都将围绕5G开展。“如果没有5G标准的制订，纯粹靠通讯领域专家来定义，不知道这个东西未来能否满足各个行业的需求？”

5G如何应用？

苗圩认为，5G的应用要“二八分”，即20%用于人和人之间的通讯，80%用于物和物之间的通讯。移动状态的物联网最大的一个市场可能就是车联网，以无人驾驶汽车为代表对5G技术进行应用。“我和交通运输部部长达成了重要的共识，在中国公路上加快推动数字化、智能化的改造。把道路的一些标识、红绿灯和管理规则，通过智能化的改造把它固化下来。”

韩国产业通商资源部部长成允模说，韩国现在较为关注5G在工业中的应用，通过5G无线传输生产线产品的照片进行质检，这样可以避免铺设很多电缆及设备。此外还可以用5G远程控制拖拉机进行农业生产，或是将机器人商业化提供相关服务。

“我们最近在海南和中国人民解放军总医院联合完成了5G远程脑外科手术，医生在海南，为北京的帕金森患者植入脑起搏器，手术非常成功。”中国移动副总裁李慧镝介绍，中国移动正在推进5G创新应用，比如车联网以及4K视频传输。

5G在中国何时商用？

苗圩透露，工信部要根据终端成熟的情况来发放5G牌照，预计可能在今年某个时间节点发放5G牌照。“大规模的商用还是要随着网络的不断完善，才可以谈到大规模的商用。要等中国移动这样有实力的公司，在全国范围内把5G的基站先建立起来，为大规模的商用提供基础和条件。”

李慧镝介绍，中国移动要推动“5G+4G”协同发展，与合作伙伴一同加速5G的商用进程。目前正在工信部和发改委的支持和指导下，开展17个城市的规模试验和应用示范，以推动产业“端到端”的成熟。

在今年举行的巴塞罗那世界通讯大会上，中国移动和小米等合作伙伴发布了四款芯片和九款终端产品，5G版本的小米MIX3手机也率先发布。

针对5G手机何时在中国发布的问题，小米集团董事长兼CEO雷军指向李慧镝说：“中国的发布就听李总他们(运营商)的指挥。”他断言，明后年将迎来5G手机换机潮。

李慧镝说，中国移动希望把产业的实力“端到端”落实到网络中，所以今年就要启动预商用，明年要实现规模商用，“我们希望明年能够推出中低端的5G手机，让广大用户能够体会到5G的丰富多彩。”(完)

(责编：李楠桦、杨曦)