原标题：博鳌论坛，与老百姓并不遥远--在博鳌亚洲论坛内外感受“民生温度”

新华社海南博鳌3月29日电 题：博鳌论坛，与老百姓并不遥远--在博鳌亚洲论坛内外感受“民生温度”

新华社记者罗江

论坛之外，“论坛效应”让博鳌小镇国际范十足，为当地居民带来实实在在的获得感；论坛之内，一个个接地气的话题聚焦百姓关切，拉近了论坛和老百姓的心理距离……此间召开的博鳌亚洲论坛2019年年会传递出浓郁的“民生温度”。

“希望博鳌能展示出最美的一面。”在年会召开前夕，博鳌亚洲论坛大酒店的园艺工人陈业炳每天精心修剪花木。来自附近村庄的他见证了博鳌的变迁：“以前去镇里还得坐船，现在桥通路通，平坦的柏油路从村口直通镇里。”

18年前，博鳌只有一条街道，居民靠种田、捕鱼维生。从名不见经传的小渔村到举世瞩目的外交小镇，博鳌基础设施、公共服务设施迅速提升，一座座大桥将被多个水系分割的博鳌连成一片，构建起涵盖高速、高铁、机场的立体交通体系。

从博鳌镇驱车前往论坛会址，沿途稻田花海美不胜收。“田园风”和“国际范”交相辉映是博鳌最靓丽的名片，也成为带动当地百姓持续增收的“金饭碗”。2018年，博鳌休闲旅游接待游客近600万人次，举办会议350个，会展业收入约2亿元。

此间召开的年会人气十足，万泉河畔的南强村也格外热闹。沿青砖小道追古溯源，修旧如旧的民宅和参天古树逐一呈现……年会期间，美丽乡村会客厅在这里开门迎客，海南省领导和参加年会的外资企业负责人在茶叙、田园漫步中洽谈合作、精准招商，助力海南推进自由贸易区和中国特色自由贸易港建设。

“论坛效应”为当地村民带来获得感。依托论坛影响力，南强村去年起引导村民成立旅游专业合作社，采取“公司+合作社+农户”模式，开发经营凤凰客栈、凤鸣书吧等旅游业态，日均接待游客800人以上，吃上“旅游饭”的村民人均年收入超过2万元。

本届年会围绕民生关切设置众多议题，也拉近了论坛与老百姓的心理距离。4天的议程里，与会嘉宾不仅就世界经济、全球治理等“高大上”议题进行头脑风暴，养老、住房、医疗、教育等接地气话题同时传递出浓郁的民生关怀。

民政部数据显示，2018年我国老年人口数量首次超过0至14岁人口数量，老少比例迎来历史拐点。论坛嘉宾纷纷对老龄化开出“药方”。丝路规划研究中心常务副理事长李小琳主张，以“少生病、晚生病、更健康”为目标，推动被动的医疗转变为主动的健康管理，在食品安全、运动医学，居住环境等方面提供更多保障。

世界卫生组织荣誉总干事陈冯富珍建议，建立适应老年人需求的全民健康覆盖体系。对老年人慢性疾病管控制提供长期护理的机制。建立适老环境，有针对性地为老年人制定一些基础设施、交通工具，监测好老年人的健康数据。

与往届年会一样，房地产话题热度居高不下。坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，与会嘉宾纷纷建言献策。“仍有人认为在三线城市还有炒房的机会，一定要依靠改革形成长效机制，避免三线城市重演一二线城市的炒房局面。”华夏新供给经济学研究院院长贾康说。

中银国际研究公司董事长曹远征表示，对于许多中国人来说房子是最大的财产，针对财富的代际更替可能拉开的收入差距，需要做好制度安排以保证公平，这是房地产税的出发点。

5G技术最大的应用领域将在移动物联网；纯电动汽车短期内有望赶上燃油车续航加油效率；人工智能将在基因排序和个性化药品定制方面发挥重要作用……科技创新重塑人的生活方式，论坛传递出的科技新趋势也往往能引发人们的无限畅想。

未来已来，谈及技术与人的关系，柬埔寨外交与国际合作部副国务秘书索索肯说：“技术发展的目标是解决社会问题，不能扩大社会的不平等。要以以人为本的理念来对待技术，技术创新必须要把人放在首位。”

(责编：仝宗莉、杨曦)