周小川：博鳌亚洲论坛为海南自贸区（港）建设带来新机遇

3月29日，博鳌亚洲论坛副理事长周小川媒体见面会在博鳌亚洲论坛新闻中心举行。人民网记者 翁奇羽摄。

人民网博鳌3月29日电（记者余璐）“博鳌亚洲论坛是依靠大家的参加，不是论坛自己本身去贡献的，大家通过多种渠道参与讨论，最后为解决问题做出贡献。” 3月29日，博鳌亚洲论坛副理事长周小川在2019博鳌亚洲论坛年会接受记者采访时如是说。

周小川表示，博鳌亚洲论坛是一个开放包容的平台，疑难问题、不同观点需要沟通才能产生共识，通过各界政商学界领袖讨论探索，才能更好地为国际社会传递博鳌智慧。

自由贸易港是目前全球开放水平最高的特殊经济功能区，海南省是目前全国唯一的自贸港试验田。博鳌亚洲论坛为海南的自贸区（港）建设带来哪些促进作用？周小川谈到，大家在博鳌齐聚一堂进行智慧的碰撞，对海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的政策、制度体系建设带来了促进作用，也会为海南带来新机遇。

“论坛每年都会设置一些关于海南经济、社会、环境、发展战略等各方面的议题，为海南自贸区（港）建设开辟了一个可以讨论、探讨、争论的机会，让各方提出自己的看法，海南从中可以借鉴国内国际的优秀经验。” 周小川说。

(责编：岳弘彬、曹昆)